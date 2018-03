Nadie pierde la esperanza

Claudia Garzón forma parte del nutrido grupo de canteranas que integran el primer equipo del CW Dos Hermanas, que, como las últimas primaveras, llega al desenlace de la Liga Iberdrola División de Honor femenina luchando por la permanencia. Con el aval de sus ocho campañas en la entidad nazarena, las tres últimas en la élite, Garzón se ve capacitada para apostar por la consecución del ansiado objetivo a finales de abril. "Por trabajo y ganas no será", asegura. "Empezamos un poco mal, pero poco a poco hemos ido creciendo. Aunque la verdad es que la suerte no ha estado de nuestro lado", añade. "Nuestro objetivo siempre ha sido la permanencia y no nos vamos a rendir, ya que siempre la hemos conseguido", asegura la joven, de 17 años.

Con sólo una victoria y un empate tras la disputa de 15 jornadas, el Dos Hermanas -que volverá a la competición el próximo 7 de abril- es colista con sólo cuatro puntos en su casillero. La situación, a priori, no es sencilla. Pero el equipo que dirige Tiago Santos nunca tirará la toalla antes de tiempo.

"Es hora de luchar, de demostrar quiénes somos y que merecemos quedarnos en División de Honor. Nos quedan dos partidos claves, Sant Feliu y Zaragoza, en los que tenemos que dar el 100%", recalca Claudia.