Navarro y Gutiérrez, a la finalSin vértigo desde la cima del mundo

El pádel ha dejado de ser un deporte de moda. Lo afirma nada menos que Fernando Belasteguín (Pehuajó, Argentina, 1979), quien acapara el número uno del escalafón mundial desde hace 15 años. Para el argentino, que desde hace tres años forma pareja en la cúspide con Pablo Lima (Porto Alegre, Brasil, 1986), una moda es por definición un fenómeno pasajero, provisional, algo que el pádel ya ha dejado de serlo. "Después de 20 años de crecimiento, el pádel está bien instalado en España. No tengo duda de que, desde aquí, saltará a toda Europa y, de ahí, al mundo".

Belasteguín y Lima están en Sevilla, donde hasta hoy se celebra el noveno torneo del circuito del World Tour. Ayer lograron clasificarse para la final, cuarta del año, en la que se enfrentarán a una dupla que conocen de sobra, la que forman el también argentino Carlos Gutiérrez y el sevillano Paquito Navarro. "Que haya un español aspirante a campeón del mundo, siendo España el motor del pádel profesional, es muy importante para este deporte", señala Belasteguín, quien ya vivió el año pasado la final en el mismo escenario y ante el mismo adversario local. "Y fue fantástico. El público aquí es entendido. Esperábamos una caldera, pero nos trataron fenomenalmente. Me encanta jugar aquí".

Y si el pádel ha dejado de ser una moda, también perdió esa categoría la condición de Belasteguín como dominador mundial. Y sin vértigo desde la cima. Al argentino lo que lo motiva a continuar día a día es seguir mejorando. "El día que venga a entrenar y no tenga esa meta significará que no debo jugar más", afirma quien reconoce que el físico será realmente el que lo aparte de la competición. "La madre naturaleza va pasando factura. Tengo 38 años. Creo que podré jugar tres o cuatro más a un muy buen nivel. Los años serán los que me paren, pero las ganas no paran".

Argentina y Brasil, las dos grandes cunas del fútbol en América, aportan también a los mejores jugadores de pádel, el Messi y el Neymar de las canchas. En el caso de Belasteguín, un "central de 200 patadas por partido", el tránsito a la raqueta lo posibilitó salir de su pueblo, algo que tenían más fácil sus paisanos goleadores. Así sucede también en Brasil, motivo por el que Lima, como Belasteguín, emigró a España para forjarse una carrera profesional. Pero será cuestión de tiempo. "Los brasileños están invirtiendo tiempo y dinero. El pádel se alzará en unos años y quizá pueda acoger pronto un torneo del World Tour", explica Lima.

El jugador es de Porto Alegre, donde anualmente se celebra el Foro Social Mundial. Para sociedad modélica, la que forma en el liderato del mundo con Belasteguín. Lima tiene varias claves.

De un lado, "la sintonía, algo generado por el respeto y compromiso mutuos". Respeto y generosidad, dos fundamentos de una sociedad bien avenida. "Es un deporte de pareja: hay que jugar bien y facilitar que tu compañero también lo haga". Residentes en Barcelona, Belasteguín y Lima prefieren no señalarse. Como extranjeros, dicen, se sienten ajenos. "Me falta información", advierte Belasteguín, que añade que "hay muchos intereses y la información que circula quizá no sea la realidad. No sé".

La pareja número dos del mundo, Francisco Navarro y Daniel Gutiérrez, logró el pase a la final del Sevilla Open tras vencer en dos sets (6-3 y 7-5) a los argentinos Cristian Gutiérrez y Franco Stupaczuk, en un partido muy serio y olvidando los apuros sufridos en rondas anteriores.

El sevillano y el argentino repetirán la final de la pasada edición ante la dupla número uno, la integrada por Fernando Belasteguín y Pablo Lima, que se impuso en la última semifinal de la jornada al argentino Miguel Lamperti y al español Juan Mieres en dos mangas (7-5 y 7-6).

El título femenino del Sevilla Opean se los disputarán las gemelas Mapi y Majo Sánchez Alayeto ante la pareja formada por la española Marta Marrero y la argentina Catalina Tenorio, que lograron el pase a la final después de derrotar por 7-6 y 6-4 a la joven pareja formada por Ariana Sánchez y Marta Ortega, en un partido en el que las números dos del mundo tiraron de experiencia para ganar.

Más tarde, en la segunda semifinal, las gemelas hicieron lo propio tras doblegar por 6-4 y 7-5 a Lucía Sainz y Gemma Triay en un choque en el que las líderes mundiales mostraron su mejor versión.