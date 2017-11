Nostalgia de la NBA de Jordan y Magic Un trofeo tan vetusto como macabroRiazor tendrá una nueva cubierta

En la NBA no hay castas inmovilistas como en otros campeonatos más cercanos. Por eso los Lakers y los Bulls, siendo grandes, atraviesan años en los que son de segunda o tercera fila. Ayer, sólo ellos jugaron. Ganaron los Lakers de Josh Hart a los Bulls de Robin Lopez.

No es una copa. Es una urna de cenizas. Metafóricamente, eran las cenizas del críquet australiano. Allá por 1882, Australia derrotó a Inglaterra en suelo británico y un diario local publicó un obituario por la "muerte del críquet inglés". No obstante, los ingleses fueron a Oceanía y se conjuraron para recuperar "esas cenizas" metafóricas (en realidad, son las de una pelota). Y así fue. Vencieron. Es el origen del trofeo The Ashes, que es una especie de Ryder Cup del críquet. Es bienal también y litigan ingleses y australianos desde hoy hasta el 8 de enero.

Pocos emplazamientos aconsejan una buena cubierta para un estadio como el de Riazor, junto a la playa coruñesa (aunque los inviernos no son lo que eran). Al ser municipal, el Ayuntamiento sufragará la obra, de 7,2 millones de euros y que se realizará el próximo verano.