Objetivo: 4.000 abonados

Tu aliento es nuestra fuerza. Bajo ese lema, el Betis Energía Plus presentó su nueva campaña de abonados de cara a la temporada 2017-18, para la cual se ha marcado un ambicioso objetivo: superar la barrera de los 4.000 abonados. No será fácil, aunque los rectores verdiblancos confían en mantener la tendencia alcista de los últimos tiempos y traspasar esa cifra. Un lema que va acompañado de la etiqueta Somos ACB, una clara seña de identidad tras un nuevo verano movido en San Pablo, cuando se cumplen 29 años de forma consecutiva en la máxima categoría del baloncesto español.

"Principalmente hemos querido transmitir tres ideas. En primer lugar, que somos ACB, puesto que ha vuelto a ser un verano intenso y se ha trabajado mucho por hacer valer nuestros derechos; en segundo, 30 años demuestran que somos un club histórico de la ciudad que lleva 29 temporadas ininterrumpidamente jugando en la máxima categoría del baloncesto nacional; y tercero, la idea es que Tu aliento es nuestra fuerza", comentó Ramón Alarcón, director de negocios del Betis.

50Euros. El precio del abono más económico del Betis Energía Plus de cara a la próxima temporada

"La afición se ha caracterizado siempre por estar al lado del equipo y apelamos al apoyo de todos los aficionados de la ciudad al baloncesto y de todos los béticos, porque los necesitamos. La pasada campaña tuvimos algo más de 3.800 abonados y el objetivo ahora es llegar a 4.000, una cifra que no se maneja en el club desde hace muchos años", continuó el directivo verdiblanco.

Para alcanzar la meta, en el club se entiende que es vital mantener una política agresiva de precios bajos, que los colocan entre los más económicos de la Liga Endesa. En este sentido, los aficionados al baloncesto que lo deseen podrán adquirir su abono por una cantidad entre 50 y 300 euros, además de plantear diferentes bonificaciones y políticas para aquellos que renueven su abono para la próxima temporada, que comenzará el último fin de semana de septiembre contra el campeón, el Valencia Básquet.

"Seguimos con la idea de potenciar la grada de animación en el fondo norte. Nos gustaría concentrar ahí al mayor número de peñas, que se conviertan en el corazón de San Pablo. Porque ellas son una parte activa de nuestro club y necesitamos y queremos que nos ayuden a llevar el baloncesto de nuestra ciudad donde se merece", instó Fernando Moral, presidente de la entidad, de cara a una campaña de abonados que se inició ayer mismo tanto para nuevos abonados como para aquellos que renueven y cuyo carné se podrá recoger a partir del próximo 15 de septiembre.

También se aprovechó la rueda de prensa de presentación para comentar ciertos detalles de la demanda presentada por el club contra la ACB y cuyas medidas cautelares dieron con el Betis Energía Plus en la máxima categoría del baloncesto español. "¿Que por qué aún la ACB habla de 'cautelar y provisional' cuando se refiere a nosotros? Quiero pensar que a la ACB la pilló a contramano todo, ya que no es común a derecho. Ellos han mantenido su postura, pero que somos ACB no creo que esté en cuestión. Lo que queremos es cerrar este capítulo cuanto antes para estar bien centrados en la competición", comentó Ramón Alarcón, quien determinó que serán "los abogados del club" quienes determinarán, cuando llegue el momento, si se llega a un acuerdo con los demandados o se mantiene el pulso.