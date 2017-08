Pagar 400.000 euros anuales de un ascendido, la contraoferta de la ACB

El Betis Energía Plus no está llorando por una plaza en la ACB, sólo reclama lo que considera justo al considerar que la patronal se saltó sus propios estatutos cambiando en varias ocasiones las fechas de inscripción y los requisitos. Por ello, y para evitar perjuicios de los ascendidos Gipuzkoa y Burgos, reclama la plaza decimoctava en la Liga. Pero la patronal de clubes no quiere dar su brazo a torcer del todo. De hecho, sigue incidiendo en que "el auto de 31 de julio no es firme" y cuando cursó su "invitación cautelar y provisional" lo hizo como a cualquier otro ascendido: es decir, obligándolo a pagar los 400.000 euros anuales durante cuatro años del pago de la "cuota de participación".

En este sentido los dirigentes verdiblancos se mostraron en contra, ya que consideran que la ACB no los puede tratar como un descendido, sino como hizo antes con otros clubes invitados a los que no se les obligó a pagar el canon.

En 2015 cuando el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) obligó a la ACB a readmitir al Bilbao Básket, al que echó por deudas con los jugadores, también con medidas cautelares, la asociación de clubes lo invitó de nuevo sin imponer provisionalidad a ello, pese a que mantuvo un recurso contencioso-administrativo que, curiosamente, hace pocos meses le dio la razón sin que se tomasen medidas por ello. Para Burgos y Gipuzkoa, la asamblea para su admisión fue un trámite superados los requisitos. Para el Betis dependerá de la posición de los clubes respecto al auto judicial y que una liga de 18 está más lejos de los 16 que quieren los equipos de Euroliga.