Paquito Navarro, de final en final

El sevillano Paquito Navarro volverá a disputar una final (la quinta consecutiva) del World Padel Tour, en este caso en el torneo de Valladolid, al superar en semifinales junto a su compañero, Sanyo Gutiérrez, a la pareja formada por Juan Tello y Federico Chingotto por 6-4 y 6-1.

El jugador hispalense ya conquistó este año junto a su compañero dos de los tres primeros torneos del World Padel Tour 2017. La actual segunda pareja del ranking mundial fue campeona en Santander y Miami y subcampeona en La Coruña y Barcelona, siempre jugando la final contra Belasteguín y Lima, con los que volverán a verse las caras hoy a partir de las 12:00. Los número uno batieron en Valladolid a Maximiliano Sánchez y Matías Díaz por 7-6 y 6-4.

En el marco de la Plaza Mayor y ante más de 3.000 espectadores, la pareja número dos del mundo no dio opción al dúo revelación en Pucela, que pusieron en aprietos a sus rivales en el primer set para desinflarse en el segundo.

Los argentinos no dieron muestras al comienzo del choque de su falta de experiencia en este tipo de duelos. No en vano, arrancaron rompiendo el servicio de Paquito y Sanyo con un juego sin complejos que les había llevado hasta esa instancia del torneo. Sin embargo, la pareja hispano-argentina no se puso nerviosa y pronto recuperó el terreno perdido y en el cuarto juego el partido estaba igualado de nuevo. Todo cambió en el décimo juego del choque, cuando un par de errores no forzados de Tello fueron aprovechados al resto por Paquito Navarro y su compañero para cerrar el primer set por 6-4, después de 38 minutos de juego.

A partir de ahí todo fue más fácil. El número de partidos acumulados desde la previa y el golpe anímico de ceder la primera manga hizo mella en Tello y Chingotto, que se quedaron sin respuestas ante la experiencia y alto nivel de pádel desplegado por el hispalense y el argentino.

Los número dos del mundo sentenciaron con dos tempraneros breaks en el segundo parcial para llevarse el set y el encuentro con un 6-1 que los coloca en la quinta final consecutiva de una impresionante campaña para los número dos del mundo.

Más problemas tuvieron Belasteguín y Lima, que se llevaron en el tie break la primera maga y resolvieron con una rotura la segunda.