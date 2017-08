Paulinho: "En China he recuperado la confianza en mi fútbol"

El centrocampista brasileño José Paulo Bezerra 'Paulinho' ha asegurado hoy, durante su presentación como nuevo jugador del Barcelona, que llega al conjunto azulgrana tras recuperar "la confianza" en su fútbol, gracias a las dos temporadas que ha jugado en el Guangzhou Evergrande.

"En mi segunda temporada en el Tottenham las cosas no salieron como quería, pero acepté el desafío del fútbol chino y allí he recuperado la confianza y he ganado títulos", ha explicado.

Paulinho ha reconocido haber sido "muy feliz" en el país asiático -donde ha ganado 2 Superligas, 2 Supercopas, 1 Copa y 1 Liga de Campeones de Asia- y que, por este motivo, al principio tuvo dudas de si fichar o no por el equipo que dirige Ernesto Valverde.

"¿Lo que me ha llevado a decidirme? Pue es que el Barça es el Barça y no se le puede decir que no. Jugar aquí es hacer realidad un sueño", ha confesado.

Antes de presentarse en rueda de prensa, el paulista ha firmado su nuevo contrato, que lo vincula al Barcelona hasta el 30 de junio de 2021 y que incluye una cláusula de rescisión de 120 millones de euros.

Después del acto protocolario de la firma, Paulinho ha saltado, con el '15' a la espalda, al césped del Camp Nou, donde ha peloteado con uno niños de la cantera azulgrana y ha posado para los medios gráficos, mientras era aplaudido por medio millar de aficionados.

Ya en la sala de prensa, le esperan el vicepresidente deportivo, Jordi Mestre, y el secretario técnico, Robert Fernández, quien ha asegurado que el del brasileño era un fichaje prioritario

"En la primera conversación que tuve con el entrenador, ya salió el nombre de José. Buscábamos un jugador como él, que fuera capaz de jugar en las tres posiciones del centro del campo y que nos diera cosas en situaciones comprometidas del equipo. Es un jugador con experiencia y que ya conoce la alta competición", ha subrayado.

El Barcelona ha pagado al Guangzhou 40 millones de euros por un jugador que acaba de cumplir 29 años, titular con la selección brasileña y que considera que se encuentra en el mejor momento de su carrera tras su periplo de dos años por el fútbol asiático.

"Me gustan los desafíos y soi de los que cree que las palabras se demuestran con hechos. ¿La presión? Ya he vivido la presión en otros clubes. Quizá aquí haya un poco más, pero estoy preparado. Solo tengo que jugar al fútbol y hacer bien mi trabajo, con humildad y los pies en el suelo", ha afirmado Paulinho.

El centrocampista se ha definido como un futbolista "que llega con facilidad delante", que puede "marcar goles" y que, si el partido lo requiere, también puede "ayudar un poco más en la parte defensiva".

En el Barcelona intentará "ayudar a los compañeros y al club ganar títulos". ¿Cómo? "Haciendo lo posible para que los cracks del equipo decidan partidos", ha contestado.

"El Barça tiene un estilo, un ADN, pero yo estoy convencido de que puedo encajar aquí", ha concluido Paulinho.