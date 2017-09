Perperoglou, un perfil que encaja

En dos semanas el Betis Energía Plus se estrenará en la Liga Endesa ante el Valencia Básket. Con 10 fichajes realizados en una plantilla de 12 jugadores, de momento, el tiempo para trabajar juntos es fundamental, por lo que la llegada de la pieza que falta no debería demorarse demasiado y con ello la salida de Cizmic, posiblemente a un equipo de LEB Oro, con lo que serían 11 incorporaciones nuevas de 12 fichas.

El tiempo es oro, sobre todo después de que el ex zaragocista Benzing se decidiese por la propuesta de tres temporadas de un club alemán para volver a su país, dejando al conjunto verdiblanco sin el alero alto que busca para rematar su plantel. Por ello el Betis se ha fijado en un jugador de parecido perfil como es el griego Stratos Perperoglou, sin equipo a estas alturas del verano a la espera de alguna suculenta oferta que todavía no le ha llegado. Su primera idea era contar con alguna propuesta de un club de Euroliga tras su paso por el Barcelona las dos últimas campañas, pero de momento no le ha llegado y con el inicio de las distintas ligas a las puertas los jugadores comienzan a ponerse nerviosos y a rebajar sus pretensiones económicas.

El Betis sólo tiene cubierta una ficha de extracomunitario, que medita dejar libre

Eso precisamente ha sido uno de los motivos por los que no ha cerrado su pase al AEK Atenas, que también anda tras los pasos del alero heleno -quien apuntaba al Panathinaikos al inicio del verano-, pero también será uno de los problemas que el Betis deberá sortear para intentar incorporar a un jugador cuyo perfil es parecido a un Benzing que se escapó por poco. El germano es más alto (2,08 metros) que Perperoglou (2,03 metros), pero éste tiene una mayor experiencia tras pasar por Panathinaikos, Olympiacos, Anadolu Efes y el cuadro azulgrana, entre otros equipos.

El Betis Baloncesto ha preguntado por la situación del griego, ya que busca un alero alto, preferiblemente con experiencia en la ACB, que pueda ayudar en dos posiciones: como alero, ya que Saúl Blanco, tras dos años casi en blanco, necesitará tiempo para carburar, y como ala-pívot en momentos puntuales. Sin embargo, su alto caché parece un problema difícil de superar, a priori, y no es la única opción que sondea para completar su plantilla. Cabe recordar que aún dispone de una licencia de extracomnunitario libre, ya que sólo cuenta Ryan kelly, pero se valora en dejarla libre por si durante la temporada hay alguna lesión que obligue a realizar algún movimiento ya con un mercado más reducido.