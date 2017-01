Plaza, símbolo del hermanamiento

El derbi regional es siempre una cita singular en el pabellón San Pablo. Un lapso de hermandad tomará forma antes de la lucha deportiva y será un preludio festivo lo que suceda en los minutos previos al encuentro. Y ocurrirá además en una jornada, la decimosexta, en la que el equipo malagueño se sabe al fin clasificado para la Copa del rey después de que el Bilbao fuera derrotado ayer ante el Herbalife Gran Canaria.

Los motivos de celebración serán varios. Por un lado, las peñas de ambos clubes celebrarán un evento de hermanamiento para demostrar la unión que existe entre ambas entidades deportivas. Ocurrió en el pasado y nada indica que no continúe pasando en el presente y en el futuro.

Muy agradecido se encuentra el ahora club bético a las muestras de poyo recibidas en las malas horas padecidas en las temporadas precedentes, durante esos veranos en los que parecía que el baloncesto echaría el cierre en la ciudad. Los mensajes en las redes sociales de los aficionados malagueños, así como las pronunciadas por el propio Unicaja, como club, cundieron en Sevilla, que con los actos de hoy pretende mostrar gratitud.

Sin duda, los alrededor de 250 aficionados malagueños que se desplazarán en autobús y en vehículos particulares a las inmediaciones del Polígono de San Pablo podrán comprobar cómo la rivalidad deportiva no está reñida con la cortesía. La representación de tal unión entre las hinchadas se producirá en el primer descanso entre el primer y el segundo cuarto, en el que representantes de las peñas del Betis Energía Plus y de la peña Fondo Verde del Unicaja se intercambiarán bufandas representativas de ambos clubes en un acto que contará con la presencia de Berni Rodríguez, director deportivo y ex jugador en Sevilla y formado en la cantera del Unicaja y Raúl Pérez, responsable de Relaciones Institucionales del club cajista.

Además de Berni Rodríguez, más lazos unen a ambas entidades. Se trata de Joan Plaza. Antes del encuentro, el presidente del Betis Energía Plus, Fernando Moral, hará entrega de una distinción al actual técnico del equipo malagueño, Joan Plaza, que dirigió al sevillano y logró el subcampeonato de la Eurocopa en su edición de 2011.

Plaza llegó a Sevilla, tras su paso por el Real Madrid, en la temporada 2009-10 y continuó hasta la campaña 2011-12, y en la segunda logró disputar la final del torneo europeo en Treviso (Italia), de lo que el pasado 17 de abril se cumplieron cinco años.

Luego de las fiestas llegará la competición, cuyos precedentes favorecen con levedad al conjunto verdiblanco (14-13), que se ha impuesto en San Pablo en los dos derbis andaluces más recientes, siendo el último la pasada campaña (94-84). Además, el partido será especial para Zan Tabak, quien fue asistente de Joan Plaza tanto en el Real Madrid como en el club sevillano.