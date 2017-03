Primeras partes, un lastre

El 5-21 encajado en el segundo cuarto ante el Joventut finiquitó el encuentro y decidió la derrota del Betis Energía Plus en un partido que estaba marcado en rojo. El problema, sin embargo, es que no es la primera vez que ocurre. Todo lo contrario, ya que once de los 16 tropiezos que acumula esta temporada el equipo de Zan Tabak quedaron sellados en los primeros tiempos. Una mala puesta en escena tras el salto inicial o una pájara en el segundo cuarto. Da igual. El caso es que prácticamente el 70% de las derrotas legaron sin competir ni dar guerra al rival.

Dos veces, ante el Básket Zaragoza y el Obradoiro en San Pablo, pudo reaccionar a un pobre inicio (12-23 y 6-21, respectivamente), aunque no ha sido así en la mayoría de los casos. Como en el Plau Blaugrana, donde un 23-14 hizo que el conjunto verdiblanco bajase pronto los brazos. En la séptima jornada, en Las Palmas, un 29-16 en el segundo cuarto hizo que el primer tiempo se cerrase con un claro 51-35 para los locales. El siguiente partido, en casa, un parcial de 3-24 en el segundo cuarto le dio alas al UCAM, que a los vestuarios se fue ganando por 23-52. En la siguiente salida a Valencia un 28-16 antes del asueto (42-32) dejó encarrilado el choque para los locales. Aunque después hubo alguna remontada, remar desde atrás pesa mucho.

Después llegó el Baskonia a San Pablo, que resolvió el duelo en el primer cuarto con un parcial de 3-19, 25-47 al final del primer tiempo. De nuevo en el pabellón hispalense, el Fuenlabrada arrancó con un 11-21, una distancia que pesó al final con un marcador ajustado.

Tras una buena dinámica de resultados, el duelo en Andorra marcó el inicio de la racha negativa: 30-19 y 24-9 hizo que el partido acabase la primera parte con un contundente 54-28. Una jornada después, el colista Manresa fue capaz de abrier brecha en el cuarto inicial con un 26-13, de nuevo un lastre importante en otro duelo resuelto en los instantes finales.

En la jornada 22ª, en Murcia, tras un buen inicio el UCAM dobló al Betis en el segundo acto (28-14), poniendo las bases de su victoria como hizo después el Gran Canaria de Luis Casimiro con un 13-27 que dejó en nada el 19-22 del primer cuarto.

A estas derrotas selladas en la primera parte se podría sumar también la de Zaragoza, resuelta en el último cuarto con otro parcial de escándalo. En el Príncipe Felipe ganaba el cuadro sevillano por 15 puntos antes de la última jugada del tercer acto, en la que Sergi García clavó un triple para poner el 69-81. Contestó Mahalbasic al inicio del último cuarto y después Chery (72-85), pero un 12-0 de parcial cercenó las opciones de los de Tabak, que encajaron en ese cuarto decisivo un 33-18.

Así pues, la puesta en escena este domingo en Vitoria determinará buena parte de las opciones del Betis de sorprender a un durísimo rival que mañana (19:00) juega en Estambul ante el Galatasaray en la Euroliga.