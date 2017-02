Protestar: un cómo que importa mucho

Caliente después de haber perdido por errores propios un partido que nunca debió ceder y encendido tras abroncar a sus jugadores en el vestuario, Zan Tabak explotó en la rueda de prensa posterior al choque frente al Básket Zaragoza. Aludió a los fallos de su equipo, explicando la mala gestión en el último cuarto, pero el técnico del Betis Energía Plus también hizo pública su queja por la actuación arbitral, al igual que unos días antes lo había hecho el director técnico del club maño, Salva Guardia. Pero a la Asociación Española de Árbitros de Baloncesto (AEBA) le hizo menos gracia la del entrenador y por ello, no por las del directivo del conjunto aragonés, reclamó en un comunicado que cesen los “ataques que ponen en cuestión la honorabilidad” de los colegiados.

El entrenador croata protestó por las 34 faltas que recibió el cuadro hispalense, que generaron 37 tiros libres para los locales por sólo 17 de los verdiblancos. “Pensaba que en esta Liga quejarse públicamente de los árbitros no funcionaba, pero parece que sí. Es una vergüenza”, apuntó al hilo de las protestas públicas de Guardia unos días antes: “No es la primera vez que creemos que esas decisiones nos han afectado en los finales ajustados”, dijo el ex jugador hace una semana tras anunciar de forma pública que la entidad maña había elevado una queja formal a la ACB por los arbitrajes.

No es el primero ni el último equipo, seguramente, en hacerlo esta temporada. El propio Betis ya lo hizo en su día sin levantar la voz, tal y como reclama en la nota la AEBA señalando que los clubes tienen “cauces” con la ACB para ponerse en contacto con el Departamento de Arbitraje y “comentar diferentes aspectos técnicos”, con la idea de “corregir y mejorar” las actuaciones de los colegiados. Así lo hizo el conjunto verdiblanco, no el Zaragoza la semana pasada y Tabak ya se veía venir en la previa del duelo lo que podía pasar: “Nosotros actuamos de otra forma y ellos han elegido otro camino. Y no digo que no hayan sido perjudicados o que hayan sufrido malos arbitrajes, pero hacer así la queja tiene una clara intención”, manifestó el balcánico el jueves, receloso de lo que podía pasar. Y no falló, aunque fuese su conjunto el que tirase un partido que en el minuto 29 ganaba por 15 puntos.

Una cosa no quita a otra. Que el Betis fuese el principal culpable de la derrota no quita que el arbitraje perjudicase a los verdiblancos: 34 faltas cometidas por 21 de los locales. Ello generó que el Zaragoza lanzase 37 tiros libres y el Betis, 20. Sólo en un partido de todo lo que se lleva de Liga Endesa un conjunto cometió más faltas. Fue en la jornada 12 el UCAM Murcia en Tenerife (35). En otras dos, curiosamente, el equipo de la Liga ACB que más faltas cometió fue el que visitó el Príncipe Felipe de Zaragoza (29 el Fuenlabrada en la jornada ocho y otras tantas personales el Manresa en la jornada 17, ambos partidos decididos en la prórroga).

La AEBA insiste en que no puede permitir que “se ponga en entredicho la honestidad, e independencia” de los árbitros y solicitó que “dejen de exponerse situaciones irreales, donde se acusa sin fundamento ninguno que exista una relación directa entre las quejas de los diferentes clubes y nuestras actuaciones en la cancha”.

Ya tras la decimosexta jornada el estamento arbitral apuntó de igual forma al presidente del Fuenlabrada, José Quintana, que dijo tras perder (69-77) con el Baskonia, cuando aseguró que el arbitraje no les permitió “competir” y que el criterio fue “distinto” a la hora de juzgar las defensas de ambos conjuntos. “Este tipo de arbitraje no lo entendemos, parece que ha sido un arbitraje de por si acaso el Baskonia no se mete en el grupo de arriba de la Copa y se cruza con el Madrid o el Barça”.

En cualquier caso, el Betis, aunque eleve una queja formal, no lo hará público como tampoco lo ha hecho otras veces. Lo que sí hicieron Tabak y Berni Rodríguez, director deportivo bético, fue hablar tras el partido con Antonio Gallo, miembro del departamento arbitral de la ACB que supervisa los partidos en el Príncipe Felipe, para reafirmarse en sus quejas por el arbitraje tras la denuncia pública realizada por Bázket Zaragoza antes del choque.