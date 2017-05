Pudo ser héroe y firmó el fiasco

En plena Semana Santa Alejandro Martínez aterrizó en Sevilla, tras ser subcampeón en México, con seis encuentros por delante: Real Madrid, Valencia y Barcelona, en casa, Obradoiro, Andorra (en San Pablo también) y Unicaja. Complicado, sí, pero había tiempo para reflotar el barco.

Sólo había que tocar la fibra. La tecla justa para hacer reaccionar a un conjunto con recursos para salir de ahí abajo. Nachbar, con molestias desde el duelo anterior con el Bilbao, y que no jugó para no forzar, no estuvo en el debut del técnico en la capital de España. Decían que no había que forzarlo, pero al final, sin hacerlo, se rompió dos semanas después en un entrenamiento. Menos puntos sobre el parqué. Perder ante el Real Madrid era previsible, pero el equipo dio la cara.

sin reacción

Llegaba el Valencia, el primero de los dos partidos en casa de los que había que sacar uno como fuera. El debut de DeVries, el quinto de los fichajes con la temporada iniciada, dio un nuevo aire al equipo, pero insuficiente para ganar a un rival con más hambre y calidad. Por ahí se fueron perdiendo oportunidades por el camino. Con el descenso en juego, ningún oponente debería mostrar más ganas que tu equipo y el técnico no supo transmitir con sus mensajes eso a la plantilla. Así, el peor Barcelona de los últimos años también ganó a un Betis que a falta de calidad tampoco fue capaz de jugar con más intensidad que el contrario.

una final tirada

Pese a lo rematadamente mala que estaba siendo la campaña y de hacer méritos para bajar, el conjunto verdiblanco llegó a la antepenúltima jornada dependiendo de sí mismo. A un triunfo del Obradoiro, ganar en Santiago permitía al equipo salir del descenso y casi jugarse la permanencia ante el Andorra en casa. Para ganar ese encuentro vino Alejandro Martínez y el Betis, lejos de tener opciones de hacerlo, lo tiró en el primer cuarto con una escandalosa falta de actitud de unos jugadores que parecían no entender lo que estaba en liza. Fue allí donde se dejó escapar la permanencia.