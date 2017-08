Puesta de largo como local

Tras un debut soñado la pasada semana en la Nueva Condomina, el Écija retorna a San Pablo decidido a comenzar con buen pie su andadura como local en el Grupo IV de Segunda B.

El conjunto astigitano, que viene de sorprender al Murcia a domicilio, espera prolongar su suerte en su feudo, donde lo aguarda su fiel afición, ilusionada con ver de nuevo a los suyos en la categoría de bronce del fútbol español, alcanzada con mérito hace apenas unos meses. Un solitario gol de Carmona mediada la segunda mitad bastó al equipo que dirige Juan Carlos Gómez para doblegar la pasada jornada a un Murcia que a buen seguro no contaba con que un recién ascendido pudiera aguarle su estreno en casa.

Pero así fue. Por eso el Écija afronta la cita en San Pablo con la moral por las nubes, pero también con cautela, pues sabe que puede correr la misma suerte que los murcianos si se confía ante un Badajoz que inició la temporada con un discreto empate (1-1) en el Nuevo Vivero ante el Linense.

Discreto, no obstante, no quiere decir ni mucho menos que regalado. Justo al contrario, el Badajoz plantó cara con ahincó a su oponente gaditano, al que superó en varias fases de un encuentro del que no se alzó vencedor por falta de puntería, no porque no fuese capaz de crear ocasiones de peligro en el área contraria.

De tratar de neutralizar las virtudes del Badajoz se encargará Juan Carlos Gómez, quien podrá contar con todos sus efectivos para la puesta de largo de su equipo como local. San Pablo ya espera a sus valientes, con los que espera disfrutar tanto o más que el año pasado, sin perder de vista, claro está, la exigencia de la categoría.