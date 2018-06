Raquel Zubeldia se despide del Betis

Raquel Zubeldia, hasta ahora portera del Betis Féminas, se despidió a través de las redes sociales del equipo verdiblanco. Después de cinco años con la elástica bética, la guardameta sevillana, de 25 años, pone fin a su paso por el club heliopolitano.

"Hace cinco años se me presentaba una oportunidad única y que no podía rechazar: vestir los colores de mi equipo", arranca la nota emitida por la guardameta. "En lo deportivo termina esta etapa como jugadora del Betis. Son muchos los momentos que viví desde que llegué a este club y que jamás los olvidaré. Momentos buenos y otros no tan buenos, pero cada uno de ellos, muy especiales", añadió la guardameta.

El club verdiblanco, por su parte, quiso despedirla con agradecimiento y como "parte de nuestra historia".