Reacción a tiempo

El Cajasol Juvasa sigue en racha y encadenó su tercera victoria consecutiva al vencer por 3-1 a un Alcobendas que inició el encuentro llevándose la primera manga.

El conjunto madrileño entró bien al partido y avasalló con el saque a las locales que, con el ánimo bajo, apenas mostraban un juego fluido en ataque ni comunicación en defensa. Resultado de ello fue el 15-25 liderado por De Aranzadi y De Blas, quienes hizcieron daño en ataque.

Sin embargo, en el segundo las tornas cambiaron radicalmente. El Cajasol Juvasa volvió a ser ese equipo bien coordinado y mostró una mejora en todos los aspectos. Más atentas en recepción y más acertadas tanto en ataque como en bloqueo, las nazarenas no dieron opción a las rivales de meterse en el choque, merced también a los errores no forzados de las visitantes. El 25-18 puso devolvió las tablas al marcador.

El tercer parcial fue una continuación del anterior. El Cajasol Juvasa mantuvo su nivel de juego, con todas sus jugadoras aportando ante Alcobendas reducido. El set acabó con un ataque de Paola Martínez en el punto 25-15.

Si el segundo y el tercer set fueron claramente para el cuadro sevillano, el cuarto no estuvo nada claro. Los anteriores sets empezaron siempre con uno de los equipos dominando desde el principio, marcando distancias con facilidad. Sin embargo, la igualdad estuvo presente en todo momento en la cuarta manga. Punto arriba, punto abajo, ambos conjuntos no parecían distanciarse. Con el 19-19 las visitantes lograron cuatro puntos seguidos (19-23), pero cuando parecía que iban a forzar al tie break la incorporación de Marta Ruano con su saque hizo que el Cajasol Juvasa acortara distancias y lograse hacerse con la victoria y logrando "tres puntos de oro", ya no por la clasificación, sino "por lo difícil que se había puesto tanto tras perder el primer set como en el cuarto con un 19-23", indicó el ténico del Cajasol juvasa, José Manuel González, Magú, "satisfecho por la reacción del equipo".