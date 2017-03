Recuperar el ánimo como clave

La semana en San Pablo ha sido particular. Después de encadenar siete derrotas, el estado de la plantilla y del cuerpo técnico del Betis Energía Plus no es el idóneo para afrontar una competición de la exigencia de la ACB, pero el deporte profesional exige levantarse si hay caída -desplome en el caso del conjunto bético- y el foco está situado exclusivamente en el partido de mañana ante el Montakit Fuenlabrada. A decir de Zan Tabak, técnico verdiblanco, la clave está en la mente, en recuperar la confianza que hizo a la escuadra bética vencer de modo consecutivo al Real Madrid, Bilbao y Unicaja.

"No ha sido una semana normal. Se han hecho cosas distintas, sobre todo porque no se trata de un partido más. Es imposible que lo sea después de la racha de siete partidos perdidos. Necesitamos romper la barrera mental en este momento de crisis y, claro, no nos podemos tomar este partido como uno cualquiera. Hay que tomarlo con una atención especial; es lo que intentamos transmitir a los jugadores", contestó el preparador croata al ser cuestionado sobre cómo había transcurrido la semana de entrenamientos en San Pablo.

¿Destitución? No me lo planteo; cuando te dedicas a entrenar te sometes a estas cosas"

Tampoco le dio Tabak excesiva importancia a la presunta espada de Damocles que pende sobre su cabeza. ¿Y si el choque en Fuenlabrada supone la octava derrota, igualando así la peor racha histórica del conjunto cajista? "Estoy concentrado sólo en el partido y no me cuestiono qué pasará después. Primero quiero plantear el partido contra el Fuenlabrada, que es donde están concentradas mis fuerzas", explicó el entrenador antes de responder directamente a esa supuesta destitución que planea sobre su cabeza en caso de derrota. "Dicen que hay dos tipos de entrenadores: los que están destituidos y los que van a destituir", respondió Tabak, quien, como profesional, entiende que es "parte de mi trabajo". "Cuando aceptas dedicarte al trabajo de entrenador, te sometes a estas cosas", señaló.

Tabak insistió en que, más que cuestiones tácticas o físicas, el factor que lastra principalmente al equipo bético "en estas tres últimas jornadas en las que hemos jugado mal" es "el aspecto mental". "En el equipo no tenemos la sensación de que no podamos ganarle a nadie. Cuando sumas tantas derrotas seguidas, pesa; pero dentro del equipo no tenemos la sensación de que no podemos ganarle a nadie. Hay pruebas claras de que podemos ganarle a quien sea cuando jugamos bien", remató.