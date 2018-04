Rubén Cuéllar da la sorpresa en la XXII edición

La XXII edición del Triatlón de Sevilla ya tiene dueño. Contra todo pronóstico, Rubén Cuéllar se alzó con la victoria en la distancia olímpica.

El granadino tuvo que remontar una desventaja al salir del río Guadalquivir, después de nadar 1.500 metros. Ahí estaba a dos minutos del primero en acabar el tramo a nado, Germán Rodríguez.

Fue en el sector de bicicleta en el que apretó Cuéllar para engancharse al grupo de cabeza y hacer el mejor parcial. En la segunda transición ya había recortado un minuto al líder, que seguía siendo Rodríguez. Y el último tramo le sirvió para demostrar que era intratable con las zapatillas, entrando en meta con un tiempo de 1:55.19. A nueve segundos de él finalizó Sergio Fernández. El podio lo completó Carlos Morales.

"Cuando estaba a punto de llegar a meta no me lo creía, y eso que he entrenado bastante. Me veía fuerte, pero no tanto, porque aquí hay rivales de gran nivel. Venía a darlo todo, pero no pensaba en la victoria. Ni una vez he mirado hacia atrás, es lo último que debes hacer en una carrera", comentó el ganador al término de la prueba hispalense.

En categoría femenina, el triunfo se lo llevó una gran conocida del público sevillano, María Pujol, que dominó la prueba de principio y levantó los brazos con un tiempo de 2:09.16, dos minutos y medio por delante de Rocío Molas, segunda, y de Irene Alcaide.

Pujol llevaba cuatro años sin competir en el Triatlón de Sevilla, por lo que su victoria fue aún más especial: "Tenía ganas de volver a ganar. Cada día cuesta más entrenar, por lo que estos triunfos me dan motivación. Sobre la bicicleta tuve problemas porque el sillín se me bajó completamente. Pero intenté no pensar en ello y concentrarme en la potencia que tenía que desarrollar".