Ryan Kelly, oficial: el décimo fichaje

Ryan Kelly es nuevo jugador del Betis Energía Plus de forma oficial después de superar las pertinentes pruebas médicas y plasmar su firma en el contrato. El ex NBA llega al plantel verdiblanco para cubrir el hueco dejado por Taylor Brown, quien fue rescindido después de no superar las minuciosas pruebas médicas que desaconsejaron su contratación.

Kelly, de 26 años y 211 centímetros de altura, afronta así su primera experiencia en Europa. "Jugar en la mejor liga de Europa es muy ilusionante y quiero demostrar lo que puedo hacer en la cancha. Es una gran oportunidad para mi carrera y para mi familia", explicó a los medios del club el nuevo cuatro bético, que ya trabaja, junto a Luke Nelson, a las órdenes de Alejandro Martínez. "La ciudad es una maravilla, estoy encantado desde que he llegado y creo que mi familia va a disfrutar aquí", añadió.

El nuevo jugador cajista se considera "capaz de hacer un poco de todo". "Entiendo el juego, puedo tirar o pasar, defender o rebotear, pero todo ello con mucha intensidad. Pienso que mi estilo de juego se adapta al estilo del Betis. Intento que sea fácil jugar conmigo e intento ayudar al equipo", explicó. "Creo que estoy preparado para jugar en la Liga Endesa. He estado entrenando todo el verano", añadió.

El ala-pívot, que se ha convertido en el décimo fichaje de la formación hispalense de cara a la próxima temporada que comenzará de forma oficial en el último fin de semana de septiembre, jugó durante cuatro temporadas en la NBA, las tres primeras en Los Ángeles Lakers, equipo en el que coincidió con Pau Gasol, y la cuarta con los Atlanta Hawks, para sumar un total de 163 partidos en la competición norteamericana.

Fue traspasdo por la franquicia de Georgia a los Houston Rockets a finales de junio, aunque la entidad texana decidió rescindir su contrato.

En su última campaña en la NBA, en la que defendió la camiseta de los Hawks, Kelly tuvo aparición en 16 encuentros y alternó presencia con los Maine Red Claws de la Liga de Desarrollo norteamericana, en la que acabó con muy buenos números -22,8 puntos, 10 rebotes y 2,9 asistencias por choque-.

Pese a las numerosas incorporaciones del conjunto verdiblanco en este mercado veraniego, el club todavía no está cerrado a la llegada de más fichajes.