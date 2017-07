Peter Sagan pide ser readmitido

El eslovaco Peter Sagan y su equipo, el alemán Bora, han presentado un recurso de urgencia ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) contra su exclusión del Tour de Francia en la cuarta etapa, con el objetivo de que pueda ser readmitido en la carrera. La formación germana señaló en un comunicado que ha presentado un procedimiento de urgencia ante la máxima instancia deportiva contra la decisión de los comisarios de carrera del Tour, adoptada después de que, presuntamente, el eslovaco derribara en el esprint de Vittel al británico Mark Cavendish.

El Bora indicó que, en caso de que el TAS decida la suspensión provisional de la sanción o la anule la misma, pedirán que el ciclista se reincorpore de inmediato a la carrera para poder completar "un exitoso Tour". La formación germana, que se quedó con su principal baza en el Tour, en el que Sagan buscaba ganar etapas y entrar en los Campos Elíseos de París con el maillot verde de la regularidad por sexto año consecutivo, con lo que igualaba al alemán Erik Zabel, reiteró la inocencia de su ciclista en la maniobra que provocó su exclusión.

"El equipo y Peter Sagan quieren reiterar su posición de que el ciclista no causó, y menos de forma deliberada, la caída de Cavendish", señaló el Bora, que indicó que el eslovaco no modificó su trayectoria en el esprint y no podía ver al británico llegar por su costado derecho.

Por otro lado, el Bora señaló que la decisión de los comisarios de la carrera, respaldada por la Unión Ciclista Internacional (UCI), no se ajustó al reglamento al haber sido tomada sin escuchar la versión del sancionado. La escuadra germana recordó un punto del reglamento que señala que "los comisarios pueden juzgar una acción solo si la parte ofendida tiene la posibilidad de dar su punto de vista". "Peter Sagan no tuvo la posibilidad de dar a los comisarios su versión" de la acción que motivó su expulsión, agregó.