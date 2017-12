Sampaoli, en el centro de un escándalo

Un escándalo extradeportivo podría costarle caro a Jorge Sampaoli, justo cuando atraviesa el momento más tranquilo desde que asumió el cargo de seleccionador de Argentina.

Sampaoli insultó en la madrugada del domingo a los guardias de tráfico que detuvieron el coche en el que viajaba junto a otras siete personas en su ciudad natal, Casilda, tras la boda de su hija Sabrina.

"Me hacés caminar dos cuadras (200 metros), boludo. Cobrás 100 pesos (5,50 dólares) por mes, gil (estúpido)", fueron algunas de las palabras del seleccionador, según prueba un video que rápidamente circuló por las redes sociales.

El asunto tuvo tal repercusión que Sampaoli pidió disculpas, primero a las autoridades de Casilda, y después públicamente a través de un comunicado que difundió la Asociación del Fútbol Argentino.

"Me siento totalmente arrepentido. Bajo ningún punto de vista entiendo que una persona es lo que gana. El salario no representa las cualidades ni el valor de ningún ser humano. Así como lo que dije no se encuentra en mis valores, pedir disculpas sí. Así que pido perdón a la sociedad por este mal ejemplo", declaró.

Periodistas y aficionados opinaron sobre lo ocurrido, y algunos hasta aseguraron que el técnico debería ser despedido. La polémica alcanzó incluso a la política, pues el ex ministro de Educación argentino Esteban Bullrich aseguró ayer que "claramente no es un buen ejemplo lo que hizo".

Sin duda, los argentinos descubrieron una faceta de Sampaoli y que no les gustó en absoluto. La Navidad se torció para él.