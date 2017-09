Samuels lo condiciona ahora todo

Faltaba redondear la plantilla con un alero polivalente que pudiese jugar en varias posiciones y ahora el Betis Energía Plus tiene un serio problema que afrontar. La idea, después de que Samardo Samuels expusiese por las redes sociales sus problemas con el club, el vestuario y el técnico, es cortar al pívot jamaicano, que de momento no piensas moverse sin perdonar un euro. La entidad tratará de llegar a un acuerdo para rescindirlo (y evitar una posible demanda) con el mínimo gasto por saltarse en múltiples ocasiones el régimen interno del club, pero de momento las posturas están muy lejanas.

Esta situación puede trastocar las pretensiones del equipo, ya que hasta que no resuelva este litigio no sabe del dinero del que dispone para cerrar la plantilla, ni los jugadores que tiene que fichar ni cómo distribuir, en caso de que sean dos, la ficha de extracomunitario que tiene libre.

La opción de Perperoglou sigue sobre la mesa. Es una de las que más le gusta al técnico, Alejandro Martínez, aunque no la única. El alero heleno tiene otras propuestas, incluso más jugosas económicamente, aunque valora ya a estas alturas de su carrera otras cosas.

Pero si hay que firmar a un pívot de referencia también será la prioridad, y cuadrar las cuentas será fundamental, por lo que que resolver de la manera más satisfactoria posible la salida de Samuels es clave. El jamaicano no viajó con el resto de sus compañeros a tierras gallegas y no se reencontrará con ellos, si lo hace, hasta el entrenamiento del viernes por la tarde. De momento no echó más leña al fuego el interior, que en su cuenta de una red social contestó a una noticia sobre su posible corte: "No necesito este problema y todo está llegando demasiado lejos", escribió.

El club ya sondea el mercado en busca de su posible sustituto, ya que los enfrentamientos con sus compañeros y con el técnico, así como los desplantes en los entrenamientos o retrasos han sido continuos y la situación parece no tener marcha atrás, toda vez que sus propios compañeros ya han mostrado su deseo de que no siga. También el técnico, que considera que una salida de tono como la que tuvo en el entrenamiento a puerta cerrada ante el Gran Canaria no puede ser tolerada, ya que se le daría cancha a cualquier otro jugador para comportarse de un modo parecido.

Los problemas a 10 días del inicio de la Liga Endesa se le han caído encima al Betis Energía Plus de momento y las decisiones que se tomen estos días marcarán el futuro del equipo.