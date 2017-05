El San José deja al Lora sentenciado

El San José, encuadrado en mitad de la tabla y carente de presión, infringió una dura derrota al Lora, que a diferencia de su rival sí arribó al Felipe del Valle necesitado de un triunfo que lo sacase de la zona de descenso.

Pero el conjunto cañamero no tuvo piedad de los loreños. Ni debía tenerla. Los visitantes ya sabían que su visita a La Rinconada no sería un camino de rosas. Con lo que quizá no contaban era con la mala imagen que darían en el estadio Felipe del Valle.

Y eso que el Lora estuvo a punto de abrir el marcador en el minuto 4 con un disparo de Vladi que Sebas detuvo in extremis. De ahí en adelante, el rendimiento de los visitantes decayó, mermados en buena medida por la tempranera expulsión de Ibra.

En éstas se lanzó a por todas el San José. Más aún Saborido, que sorprendió a José con un disparo desde el centro del campo para inaugurar el marcador.

Al descanso se llegó con un 1-0 que daba esperanzas al Lora. Pero una sucesión de errores en la recta final del choque propició que del posible empate visitante se pasase a la goleada local.

Así, Mario, en dos ocasiones, y Plusco sentenciaron al Lora, que se supo descendido a Primera Andaluza horas después, cuando la Olímpica Valverdeña goleó al Almodóvar (1-6). Un destino que compartirá la próxima temporada con el San Juan.