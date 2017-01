Segunda entrega del clásico

Hace apenas unos días que dejamos atrás los manjares navideños, pero ello no es excusa para que el CB Rinconada entone una vez más su grito de guerra: vamos al turrón. Sobre todo porque el domingo tiene una cita (11:30) con el Recreativo IES La Orden, su archienemigo.

Sevillanos y onubenses protagonizarán en el pabellón Fernando Martín de La Rinconada la segunda entrega del esperado clásico del Top 8 de la Liga Nacional de bádminton. Un duelo que, al igual que sus anteriores entregas, promete tensión e igualdad, y que podría ser el último de la temporada si los locales no consiguen hacerse con la victoria.

El IES La Orden, líder invicto, presume de contar con 24 puntos en su casillero. Su participación en el play off de la lucha por el título a final de curso -al que sólo estarán invitados los dos primeros clasificados- está casi asegurada. No así la del Rinconada, que de momento es segundo pero está empatado a puntos (18) con el CB Benalmádena. Y los malagueños no pierden la esperanza de lograr un billete que, a día de hoy, se vende caro.

Un triunfo del cuadro que dirige Antonio Molina, quien salvo contratiempo de última hora podrá contar con todos sus efectivos, no sólo aseguraría su posición en la tabla en este exigente inicio de año. También serviría para encajar un golpe, más moral que numérico, al conjunto onubense, que viaja a tierras sevillanas esperanzado en que su juego y sus siempre animosos aficionados sirvan para neutralizar los planes de sus anfitriones y cualquier as en la manga que pueda esconder el técnico rinconero.

Así las cosas, no cabe otra estrategia que emplearse a fondo desde el primer envite y quemar los turrones y demás calorías con una sucesión de raquetazos certeros y ganadores.