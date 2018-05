Cuando el Sevilla fue grande en el rugby

De un lado, un gigante. Del otro, un monstruo de tres cabezas. La final de la NBA que arranca esta madrugada en Oakland medirá a unos Cavaliers entregados a LeBron James con unos Golden State Warriors que cuentan con una baraja de cartas ganadoras.

Ambas criaturas, el gigante y el monstruo que forman Kevin Durant, Stephen Curry y Klay Thompson, se conocen muy bien. Tres finales llenas de tensión desde 2015 parecen ser el combustible perfecto para querer repetir una y otra vez el choque sin importar el camino que haya que recorrer. Lo mismo firman una campaña casi perfecta, con el récord de triunfos de la franquicia californiana en 2017, que una temporada con altibajos, unos play off irregulares y una lluvia de lesiones que hicieron pensar el peor.

Da igual lo que pase. Incluso unas finales de Conferencia de infarto, porque al final Warriors y Cavaliers se ven las caras de nuevo en la pelea por el anillo de campeón. Será la cuarta final consecutiva entre los mismos equipos, algo que no había visto jamás en la mejor liga de baloncesto del mundo, un duelo que en menos de un lustro se ha convertido ya en legendario en la NBA a la altura de los grandes enfrentamientos de la historia de la liga.

LeBron James, cuya grandeza real deriva de su mente y no de sus 2,03, será el encargado una vez más de arrastrar a los Cavs al que sería el segundo anillo. Las situaciones adversas son siempre el aliciente perfecto para que The King saque lo mejor de sí. "Ésta ha sido una de las temporadas más desafiantes que he tenido", reconoció LeBron tras jugar los 48 minutos en el séptimo partido de la final del Este ante los Celtics. Con 33 años, llega a su octava final consecutiva en la NBA y de salir campeón acumularía su cuarto título. "Es increíble. Hace todo a este nivel, con esta presión, con el escrutinio. Nuestro objetivo en los encuentros era hacerle gastar tanta energía como fuera humanamente posible. Creo que hemos hecho un buen partido defensivo y aun así logró 35 puntos, 15 rebotes y 9 asistencias. Es de risa", indicó el entrenador de los Celtics, Brad Stevens.

Sin embargo, la única certeza de Cleveland se llama LeBron. A su alrededor hay varios signos de interrogación. Kevin Love es duda para el inicio de la final por un golpe y, aparte del triplista Kyle Korver, el resto del equipo no ha sido capaz de mantener la consistencia a lo largo de los play off.

Por ello, la balanza de favoritismo está inclinada hacia los Warriors, actuales campeones y que dominan como nadie tanto el ataque como la defensa. "Los Cavaliers no tienen ningún opción de ganar la final. Se van a enfrentar a unos Warriors que, con suerte o no para encestar, cuentan con una excelente línea defensiva", opinó el comentarista deportivo Cris Carter sobre el conjunto dirigido por el técnico Steve Kerr, ese monstruo de tres cabezas en el que cualquiera te da el golpe ganador: Curry, Durant o Thompson.

El próximo lunes, 4 de junio, se cumple el 40 aniversario del Campeonato de España cadete conquistado por el equipo del Sevilla FC de rugby en 1978.

Todo comenzó en el Instituto Bécquer de Sevilla en el curso 76-77 como una actividad extraescolar, si bien la entidad hispalense ya contaba con una sección de rugby. La actividad era la enseñanza del rugby, impartida por el profesor de educación física Antonio Buzón. Tras crear equipos en distintas categorías y participar en varios torneos para adquirir experiencia, en la temporada 77-78 se produjo una reestructuración, con vistas al Nacional cadete, el equipo se integró en la estructura deportiva del Sevilla FC de rugby manteniendo como entrenador a Buzón.

El equipo tuvo que superar la fase provincial, en la que doblegó a otros equipos históricos como el Ciencias, el Club Amigos del Rugby y al Instituto Pino Montano. Posteriormente, en el Campeonato de Andalucía, venció a Málaga ganándose el derecho a participar en el Campeonato de España. El talento deportivo de ese conjunto cadete y el compromiso de los jugadores fueron claves en la apuesta del Sevilla por la organización de dicho torneo, cediendo y acondiciondo las instalaciones de la ciudad deportiva. En el partido inaugural el Sevilla FC ganó al BUC de Barcelona por 16-4 y, posteriormente, al Calasanz de Santander por 30-4. En la final esperaba el Olímpico de Madrid, que también contaba por triunfos sus partidos, al que derrotó por 17-12, convirtiéndose en el primer equipo andaluz que conseguía un Campeonato Nacional cadetes, siendo internacionales de la categoría Pepe Beaus y Juan Toledo, Topi.