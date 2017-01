El Sevilla C, serio candidato a todo

Una primera vuelta inmaculada en casa, donde el Sevilla C no ha encajado ninguna derrota, permite al equipo de Chesco consolidarse como uno de los candidatos a los play off de ascenso de cara al final de la temporada.

El último en morder el polvo en la ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios fue el San Roque de Lepe, que se llevó un severo correctivo en su visita a tierras capitalinas. Un abultado triunfo de los hispalenses que rompe, además, la positiva racha del cuadro onubense, que acumulaba hasta ayer cinco victorias consecutivas, que lo había acercado a la zona alta de la clasificación.

De esta forma, es entendible que en el vestuario ya se comience a hablar de la posibilidad de entrar en los puestos de privilegio. El play off ha dejado de ser una quimera y se ha convertido en algo prácticamente palpable para los de Chesco, que es el primero en reconocer esta posibilidad. "Vamos a ir a por ello, siendo sensatos, pero jugando de tú a tú a todos los rivales", sentenció el entrenador del Sevilla C.

Y ese hambre que Chesco ha inculcado a los suyos lo demostraron desde el pitido inicial. Los chavales del filial salieron desde el primer minuto con una marcha más y pronto, gracias a Víctor, se adelantaron en el marcador. El atacante blanquirrojo, libre de marca, se internaba en el área y remataba prácticamente a placer ante Bocanegra, meta sanroqueño.

Precisamente, el arquero fue uno de los principales protagonistas del partido: sus actuaciones impidieron que la goleada incluso fuera mayor.

Tal es así, que hasta que se alcanzó la primera media hora, el cuadro onubense no consiguió acercarse con cierto peligro a la meta de Samuel, mero espectador hasta entonces. Sin embargo, la intentona de Selu quedó en nada.

Todo lo contrario que la de Miguel, que justo en la siguiente acción consiguió ampliar la ventaja para los sevillistas, que se iban con 2-0 al marcador.

Tras el paso por los vestuarios, el cuadro local debía sentenciar para evitar sufrir sorpresas, como la que ocurrió en la ida, cuando los de Chesco se marcharon con 0-3 al descanso y acabaron cediendo un empate. De esta forma, conseguir batir a Bocanegra, salvador en la primera mitad pese a la derrota, se convertía en el objetivo.

De nuevo ante un rival maniatado, el cuadro local golpeaba y prácticamente dejaba noqueado el partido. Gonzalo, apenas diez minutos después tras la reanudación, fue el encargado de hacer el tercero para los suyos, que vieron cómo el rival daba varios pasos hacia adelante.

Sin embargo, Samu, prácticamente inédito durante la primera mitad, demostró que estaba ahí para detener los acercamientos rivales. No lo consiguió con el tanto de Fran Ávila, que recortaba distancias, aunque varias intervenciones suyas posteriores, así como una pelota sacada desde debajo de los palos, evitaron sustos mayores.

Sin embargo, todos los fantasmas se fueron cuando Buben, en el descuento, anotó por la escuadra.