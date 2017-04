"Sigo confiando en la permanencia"

Ya sea por el tono de la voz o por la prosodia de su palabra, el caso es que el mensaje de Alejandro Martínez, entrenador del Betis Energía Plus, transmite calma y aplomo. Estando como está el equipo, metido en los puestos de descenso y a escasas tres jornadas para el final de la competición, es fundamental que el técnico, al menos él, desprenda confianza.

"Sí, estoy confiado en la permanencia", respondió categóricamente a las preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa previa al decisivo encuentro de hoy, otro más, contra el Barcelona. "Vamos a salir adelante. El vestuario está concienciado de que quedan partidos suficientes, de que tenemos que jugar al cien por cien, de que el pabellón va a estar lleno y eso es un aliciente para todos", señaló el técnico tinerfeño.

El examen no se antoja fácil. Como visitante llega un Barcelona que, eliminado de la Euroliga y perdida la Copa del Rey, sólo tiene la Liga como consuelo en esa nómina de títulos a los que están obligados los equipos de esa categoría. "Tenemos que jugar perfectos y que ellos no estén bien", apuntó Martínez como primera premisa para salir airosos en la enésima final. "Ellos están ya en esa velocidad de crucero que los dirige al play off por el título. Además, están recuperando a jugadores lesionados. Querrán asegurar ser cabeza de serie en las eliminatorias por la Liga y no, no vendrán despistados", dijo.

No hay recetas milagrosas para la victoria. Martínez respondió a las preguntas tranquilo, con los pies en el suelo. Ante el Barcelona habrá que hacer como ante todos, con el añadido de encontrar enfrente a figuras de relumbrón. "Buscaremos sus puntos débiles y trataremos de castigarlos. Y competir desde el primer minuto. No podemos llegar al descanso con 10-12 puntos por debajo", afirmó antes de referirse a la trascendencia que tendría un triunfo hoy: "Un triunfo sería una oportunidad única para darnos moral como para salir de abajo, pues estaríamos derrotando no sólo a uno de los mejores de la ACB sino a uno de los mejores de la historia del baloncesto europeo".

No quiso abundar Martínez sobre la finalísima de Santiago de la semana próxima. Primero habrá que vencer hoy. Luego ya se verá: "Ganar al Barça y hacerlo ante Obradoiro sería más importante".