"Sólo hace unos meses que me fui y vuelvo como rival; es extraño"

Fue una de esas jóvenes estrellas que aterrizó en Sevilla todavía siendo menor de edad y salió pulido de San Pablo. Ondrej Balvin (20/09/1992) se hizo jugador en Sevilla, gracias a los mimos y el trabajo con Aíto García Reneses, primero, y Luis Casimiro después, sin olvidar el trabajo individualizado que hizo con Diego Ocampo y Javi Carrasco, aunque debutó con Joan Plaza. Tras años yendo paso a paso, explotó por fin sus 2,16 metros la campaña anterior, en su sexto y último curso antes de hacer las maletas y probar suerte en lugares menos cálidos. Primer en Denver; después, en Múnich. Ahora vuelve a Sevilla como rival con el Estudiantes, que lo rescató de las manos de un Sasha Djordjevic que lo tenía condenado al ostracismo.

-Vuelve a Sevilla como rival muy pronto. La de vueltas que da la vida...

-La verdad es que se me hace un poco extraño. Estoy algo nervioso. Nunca imaginé que iba a jugar en Sevilla como rival, y menos tan pronto. ¡Hace sólo unos meses que me fui! Pero tengo ganas de ir y ver a la gente que conozco. Pasé unos años fantásticos allí.

-Regresa con el Estudiantes, pero pudo regresar antes al vestuario local de San Pablo.

-Cuando Zoric dejó el equipo fui una de las opciones, pero en ese momento Djordjevic no quería dejarme marchar.

-¿Qué le ha pasado para no encajar en Múnich?

-Quizá el único problema es que no me entendí con el técnico. Ha sido mi primer entrenador serbio y ellos tienen una manera de trabajar diferente. Es un mundo diferente. No era un tema de cómo trabajaba o si era más o menos duro. Han sido otros problemas, pero sigo perteneciendo al Bayern y si me quieren (firmó un 1+1) estaré allí de nuevo la próxima temporada para ganarme un sitio.

-¿Y qué tal con Salva Maldonado ahora?

-Es más parecido a Luis (Casimiro) como entrenador. Más tranquilo. Se nota su experiencia en la ACB y eso ayuda a los jugadores. Él sabe lo que puedo aportar, que me siento cómodo en situaciones de pick&roll mucho más que en poste bajo.

-¿Y con Edwin Jackson aglutinando ataques cree que brillará como lo hizo en Sevilla?

-El año pasado tenía como compañero un jugador parecido a él como Bamforth. Es verdad que Jackson monopoliza más balones que Scott, aunque también la pasa bien y sabe repartir. Jugamos mucho para él, pero no es el único referente en ataque.

-Tampoco tuvo suerte en la Liga de Verano de la NBA con los Nuggets.

-Fue una buena experiencia, pero la NBA es distinto a todo. El juego, lo que rodea a las franquicias. Es otro nivel. Jugar en la NBA es un sueño para cualquiera, pero no me garantizaban el contrato y yo quería tener algo seguro y aprovechar el buen año que hice en Sevilla. Con el Bayern ya había hablado antes porque quiso ficharme a mitad de la temporada.

-Tuvo otras ofertas. ¿Se arrepiente ahora?

-No. Cada uno toma la decisión que cree más acertada en su momento. Después, hay veces que las cosas salen o no. Es la vida.

-¿Estudiantes le recuerda en algo al CB Sevilla que conoció?

-Son clubes muy familiares en los que se trabaja bien con la cantera, aunque hay muchos más veteranos que, por ejemplo, en Sevilla la pasada campaña.

-¿Siguió la situación de la entidad hispalense en verano?

-Claro. Allí estuve seis años y lo siento como mi casa. Claro, seis años. Me sorprende que mucha gente deseara que el club se salvase y ahora no estén contentos por las formas. La gente debería aclararse. Se consiguió con la marca Betis y leo a la gente decir que ya no es lo mismo. No lo entiendo, porque creo que la esencia se mantiene, aunque sea con otro nombre.