Sorpresas felices en una carrera que promete

Gonzalo García atraviesa un momento dulce. Poco antes de cumplir 22 años (nació el 26 de enero de 1995 en Castilleja de la Cuesta), acudió a un control extra de 1.500 metros de pista cubierta celebrado en Antequera (Málaga) y paró el crono en 3.43,68. O lo que es lo mismo: mejoró en casi cuatro segundos su anterior mejor registro (3.47,21). Y eso que acudió a la cita para "echar una mano".

"Era un día para probarme, para ver cómo estaba. Nos presentamos en Antequera Kevin López y yo, él con la idea de tirar hasta el 800 y seguir si se veía bien, y yo para correr hasta donde pudiera. Kevin completó el 800 y se retiró en el 1.000. Yo seguí y cuando terminé sabía que había hecho un buen tiempo, pero pensaba que estaría rondando mi marca, no que la mejoraría tanto", explica Gonzalo, quien desde su debut en el atletismo ha ido encadenando más de una sorpresa de este tipo.

"En febrero, en Sabadell, mejoré un poco mi marca, pero sigo estando en 1.43. Después, en el Campeonato de España que se celebró en Madrid, quedé subcampeón en los 3.000 en la categoría promesa. La verdad es que esa medalla tampoco me la esperaba", añade el joven.

Quizá los últimos éxitos de Gonzalo tengan mucho que ver con su particular forma de entender y vivir el atletismo, pues para él sigue siendo un hobby pese a las exigencias de la competición, ya que lo que más le interesa es disfrutar. A lo mejor tiene algo que ver que lleve pocos años inmerso en este deporte, pues bordeaba la mayoría de edad cuando su profesor de Educación Física le recomendó que hiciese las pruebas para ingresar en el club de su pueblo, el CD Alixar.

"De pequeño había jugado al fútbol, pero lo dejé por culpa de una lesión. Estuve bastante tiempo sin hacer deporte hasta que me apunté a un gimnasio, aunque meterme allí no me motivaba mucho", cuenta. Nada que ver con lo que se encontró en las pistas del Alixar: "Desde el principio sentí que aquello era como una gran familia. El ambiente era muy acogedor y eso hizo que me enganchara desde el primer día".

"Me bastó una semana para darme cuenta de que la velocidad no era mi fuerte", reconoce el sevillano, que no tardó en reconducir sus esfuerzos guiado por su entrenador, César Lobato. "En un mes ya estaba entrenando con el grupo de fondo. Se me daban bien las series y me gustaban. Desde entonces compito en 1.500 y 3.000, y también en cross corto. Pero lo que más me gusta es el 1.500, porque es una carrera muy completa que combina la técnica y la táctica", añade.

Así pues, este prometedor mediofondista, que acude a los campeonatos representado al Cueva de Nerja-UMA, no ha parado de demostrar su valía en las pistas de media España. De hecho, a nivel nacional luce un palmarés más que envidiable: campeón promesa de 1.500 (2016) y subcampeón en la misma distancia tanto en la categoría promesa (2015) como en la júnior (2014). Además, se proclamó campeón sub 23 y también absoluto en el 800 en sendos torneos andaluces.

En poco tiempo, Gonzalo García no sólo ha logrado hacerse un hueco en el mundo del atletismo, sino que avisa de sus intenciones en cada tartán que pisa. Y aunque según han pasado los años el nivel de dificultad se ha elevado de forma considerable, él sigue disfrutando como el primer día cada vez que se abrocha las zapatillas y echa a correr. "Quiero ir paso a paso, sin presión. Me queda mucho que aprender, pero estoy dispuesto a seguir creciendo", afirma.