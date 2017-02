Surcando los mares como joven promesa

Hace poco más de un mes que Ana Moncada se proclamó campeona de España de la clase Láser 4.7 en las categorías sub 16 y sub 18. Lo hizo en una complicada cita que se celebró en aguas del Club Náutico de Valencia, pues la meteorología no acompañó y sólo pudieron disputarse siete pruebas. Un contratiempo que, a la postre, apenas complicó la actuación de la rematista del Club Náutico Sevilla, vencedora en dos categorías y novena en la clasificación general.

La alegría con la que cerró el año no fue la única que festejó en 2016, pues ya en mayo se había adjudicado la Copa de España de Láser 4.7. Un título que levantó a base de constancia, desde la primera manga de dicha cita mostró sus credenciales para hacerse con el triunfo final en la categoría sub 16. A ello unió la también meritoria decimoctava posición en el ranking general. Otra matrícula que añadir a su currículum.

En mi segunda etapa en la vela ya sí que me lo tomé en serio entrenándome todo lo que hacía falta"

"En parte este 2016 ha sido una sorpresa y en parte no, porque la verdad es que trabajé mucho durante toda la temporada y sabía que podía hacerlo bien", revela esta joven de 15 años que divide su tiempo entre las clases en el instituto -cursa 4º de ESO-, los entrenamientos en el agua y las sesiones de trabajo en el gimnasio. "Soy muy exigente conmigo misma y creo que en Valencia lo podría haber hecho incluso mejor", añade. A la vista está que nadie más que ella eleva el listón de sus aspiraciones.

No siempre fue así. De pequeña, animada por su padre, quien también fue regatista en su juventud, y queriendo seguir los pasos de su hermano, un par de años mayor que ella, Ana hizo sus pinitos en la vela, un deporte que le gustaba y le divertía, pero que entonces no terminó de atraparla. Tanto es así que un buen día lo dejó. "No sé por qué, supongo que me cansaría o que estaría un poco perdida y no sabría qué hacer después del colegio", aventura.

Con 11 años las cosas cambiaron. Y de qué manera. "En mi segunda etapa ya sí que me lo tomé en serio, entrenándome todo lo que hacía falta e intentando dar lo mejor de mí en el agua. Y así quiero seguir. Sueño con llegar lo más lejos posible y ojalá el 2017 también me traiga tantos éxitos como los que he conseguido en los últimos meses", declara la hispalense.

Montarse en su embarcación ligera, sentir el viento en la cara y dejarse embriagar por el insustituible olor del mar. En esos instantes, Ana se siente completamente feliz, pues más allá de cuál sea su rendimiento deportivo puede dar rienda suelta a una pasión que está decidida a no volver a abandonar jamás.

"Para mí la vela ya no es un deporte, es un parte fundamental de mi vida y de mi día a día. Una necesidad. Y me siento rara si me paso muchos días fuera del agua", reconoce. Bendita adicción la de esta prometedora regatista, que viene pisando fuerte pese a su juventud y avisa de sus intenciones: "Iré a por todas en el próximo campeonato de España".

La cuenta atrás para esa cita ya ha comenzado en el calendario de preparación de la hispalense. Las aguas de la Bahía de Cádiz acogerán la última semana de febrero una nueva edición del certamen nacional y el nombre de Ana Moncada ya figura como uno de los que tocará seguir de cerca entre las jóvenes promesas de este deporte.