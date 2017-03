Tabak y Fuenlabrada, un orto y un posible ocaso

Zan Tabak, entrenador del Real Betis Energía Plus, tendrá este mediodía como contrincante al Montakit Fuenlabrada, equipo al que dirigió en las primeras seis jornadas de la temporada 2015-16 de la pasada temporada. Será su primera visita al pabellón Fernando Martín como visitante desde su marcha, una marcha repentina que el técnico croata no dudó en disculpar. La llamada del Maccabi de Tel Aviv, un club de Euroliga, era una oportunidad "única". Desde el club madrileño, que le dio la alternativa al entonces ayudante de Tabak, Jota Cuspinera, le desearon "toda la suerte del mundo". Lo que es una incógnita es cómo recibirá la afición madrileña al entrenador que, de un día para otro, abandonó la nave de un modo poco airoso.

"Para mí es un partido especial", explicó Tabak en la rueda de prensa previa al encuentro de hoy. "Pero no por el Fuenlabrada -matizó-. Yo le tengo mucho cariño al Fuenlabrada, pero no es especial por eso, sino por la situación en la que estamos y por ese intento en el que estamos de levantar al equipo", aclaró antes de advertir que, contra pronóstico, no está preocupado por la bienvenida que le tribute la grada del Fermando Martín: "Estoy más concentrado en mi equipo que en cómo voy a ser recibido o en las sensaciones que tendré al volver al Fernando Martín por tener un pasado vinculado al club", dijo.

El caso es que cabe la posibilidad, no del todo improbable, de que el mismo equipo del que huyó en busca de un presunto El Dorado baloncestístico lo condene al averno deportivo si hoy el Betis no suma su primera victoria después de nueve jornadas.

Y no lo estaba haciendo mal el hoy entrenador verdiblanco en Fuenlabrada mientras lo dirigía. Después de seis jornadas, el Montakit lucía a su marcha un nada despreciable balance de tres partidos ganados y tres partidos perdidos. Uno de ellos, el de la quinta jornada, fue casualmente ante el Club Baloncesto Sevilla, el primero que sumaron los cajistas en el arranque de la campaña pasada después de cuatro partidos consecutivos perdiendo. Fue también la tercera derrota del Fuenlabrada. A la semana siguiente, tras doblegar al Guipuzcoa, se fue.

La súbita salida podría haber sido sin duda traumática. Suerte que Jota Cuspinera, técnico asistente de Tabak, tomó las riendas del equipo madrileño con destreza, tanta que es el mismo que permanece hoy como primero del Fernando Martín.

Son dos entrenadores, por tanto, que se conocen bien. Sin embargo, a tenor de las declaraciones de uno y otro en las horas previas, se asemejan al aceite y el agua. Así se expresó Tabak el jueves sobre el adversario: "Es un equipo que está un nivel de forma muy bueno, un rival difícil para ganar". En cambio, Cuspinera declaró acerca del estado de su equipo que ha perdido en tres de las últimas cuatro jornadas jugadas: "Las semanas se nos están haciendo largas. Yo no nos veo con la chispa de hace un mes. No estamos en nuestro mejor momento", dijo el del Fuenlabrada.

Sin ánimo de indagar en la causa de la disparidad de criterios, en algo sí coincidirán uno y otro técnico al término de la jornada. Si gana el Betis, Cuspinera estará agradeciéndole a su antiguo mentor haberle concedido la oportunidad de dirigir como primero en Fuenlabrada. Si el Betis cae, podría estar ayudando a Tabak a que vuelva a dirigir la mirada fuera de España en busca de otro El Dorado. Quién sabe.