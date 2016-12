Tabak y el énfasis en arrancar bien

El Betis Energía Plus le cuesta, quizá demasiado, entrar en los partidos, sobre todo en San Pablo. Algunas veces un mal inicio no le ha pesado para remontar y volver al encuentro a tiempo, pero otras no. Y una mala puesta en escena frente al Madrid sería como dispararse en el pie para los de Zan Tabak.

No en vano, el conjunto de Pablo Laso es el mejor ataque de la ACB, siendo también líder en asistencias, valoración, porcentaje en tiro de tres puntos y el equipo que menos pérdidas acumula por encuentro. El cuadro verdiblanco, por contra, es tercero por la cola en puntos anotados y también en puntos recibidos por partido, por lo que ante el potencial del líder un mal inicio sería casi definitivo.

Es uno de los apartados a mejorar por el Betis, incapaz de ganar el primer cuarto en ninguna de sus seis comparecencias en San Pablo. Llama la atención, pues rivales han pasado rivales asequibles como el Manresa, el Básket Zaragoza, el Obradoiro, UCAM Murcia y el Fuenlabrada (además del Baskonia). El técnico croata es consciente de ello y esta semana ha puesto especial énfasis en que sus jugadores salgan concentrados desde el primer minuto al encuentro para no tirarlo antes de tiempo. Un buen inicio puede marcar diferencias ante un rival que gana por aplastamiento.