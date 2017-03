Tabak está "jodido" por la derrota

Con serio gesto compareció Zan Tabak al término del encuentro. La de ayer frente al Juventut no fue una derrota más. "Estoy jodido. Antes de Fuenlabrada también estábamos en este sitio y tenemos que seguir peleando. Hay que levantar al equipo otra vez, pelear y luchar", entiende el técnico verdiblanco.

Durante el descanso, y sobre todo al final del partido, el técnico fue despedido con una pitada. Muchas voces, además, pidieron su destitución al grito de "Tabak, vete ya", un cántico al que cada vez se unen más seguidores, puesto que comienza a ser algo habitual en San Pablo.

"Todo lo que está pasando con el equipo lo tomo como mi responsabilidad porque soy el entrenador. Empezando por mí y continuando por todo el staff tenemos que hacerlo mejor para manejar la presión", aseveró el técnico, que aún se ve con fuerzas para salvar la situación.

A su juicio, el contexto superó a sus jugadores. "No hemos sabido manejar la presión e importancia de este partido. En el segundo cuarto fallamos varios tiros abiertos y después inventamos cosas que normalmente no entrenamos. No es la primera vez que nos pasa", explicó el croata. "Desde el principio nos hemos precipitado en ataque, no buscamos el pase extra… La ansiedad ha hecho que buscáramos acciones individuales", añadió.

En este sentido, el croata señaló que "cuando jugamos mejor es cuando podíamos correr alguna canasta fácil en contraataque. Nos cuesta anotar cuando Rasid no está dentro, él nos da una profundidad que sin él no tenemos".