Tebas: "La exposición del fútbol va por un camino muy diferente al de hoy"

El presidente de LaLiga,Javier Tebas, está convencido de que la forma en la que actualmente los aficionados ven el fútbol por televisión va a ir "por un camino muy diferente" al que hoy conocemos, ya que vías hoy "minoritarias" van a ser la mayoría, según señaló a EFE.

"El fútbol va a un camino de exposición diferente del que podemos hoy entender y ver. Cosas que hoy pensamos que son minoritarias van a ser mayoritarias", aseguró el máximo responsable de la patronal de clubes en una entrevista con EFE.

Una de estas nuevas vías para ver el fútbol en ascenso es el visionado a través de televisiones inteligentes conectadas a Internet (smart TV), que bajo la opinión de Tebas "va a crecer muchísimo". "Ése es el análisis que hay que hacer, no si Telefónica va a dar tantos millones o no", afirmó el presidente de LaLiga.

La organización que dirige Javier Tebas se encuentra inmersa en el proceso de puesta en marcha de la subasta de los derechos televisivos de sus competiciones a partir de la temporada 2019-20, una materia con la que el presidente de la patronal se acuesta y se levanta cada día. "Y a veces con pesadillas", bromeó.

En el proceso previo al lanzamiento de la subasta se han producido varias manifestaciones de los responsables de las empresas de telecomunicaciones, las únicas con capacidad de pujar para añadir el fútbol a sus ofertas convergentes de teléfono, televisión e Internet, que han señalado en repetidas ocasiones que el precio del fútbol es excesivo.

"No nos pongamos nerviosos porque queda mucho, pero creo que posiblemente tendremos sorpresas. Aquí parece que nadie va a pujar, pero a lo mejor alguno de los que tanto habla al final sí puja", advirtió Tebas.

No obstante, el máximo responsable de LaLiga reconoció que se ha reunido no solo con los operadores de telecomunicaciones, sino también con compañías tecnológicas que podrían optar por ofrecer el deporte rey a través de sus plataformas digitales.

"He mantenido contactos con Telefónica, Vodafone, Orange, Mediapro, Amazon, Facebook... cada una con sus diferencias. Seguimos pensando los concursos en clave del pasado, y hay que pensar que la televisión no tiene nada que ver con la de hoy. Hace tres años la penetración de Netflix no era nada, hoy es altísima", aseguró.

El mercado de las televisiones inteligentes, las plataformas bajo demanda por Internet (conocidas por las siglas inglesas OTT de 'over the top') y los dispositivos que permiten conectar las televisiones a la Red provocan que el mercado no sea el mismo, por lo que "el reto del concurso no es igual", según Tebas.

La propuesta de concurso para adquirir los derechos audiovisuales de LaLiga se encontró hace un mes con un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que reclamó a la patronal que eliminara el llamado 'Lote 7' de derechos, que permitía pujar por los nueve partidos de pago de Primera División.

"Hemos considerado que lo que dice la CNMC de que era mejor separarlo, pero porque podemos interpretar que el espíritu del Real Decreto (5/2015, de venta centralizada de derechos audiovisuales del fútbol) iba en el sentido de lotes, no porque consideremos que viola las normas de competencia", opinó Tebas.

Para el presidente de LaLiga, quien incurriría en un comportamiento anticompetitivo no será la patronal futbolística, sino el adjudicatario de ese lote en función de cómo decida exhibir los partidos, pero la patronal eliminará ese lote conjunto aunque considera que hacerlo "perjudica" su "estrategia".

"Seguimos trabajando y a pesar de lo que se habla en la prensa especializada, creo que tenemos que saber cuánto será (el desembolso de los operadores) será el 1 de julio del 2019", sentenció Javier Tebas.

El responsable de las competiciones de Primera y Segunda División también se refirió a la propuesta de Mundial de Clubes que ha realizado la FIFA, un formato cada cuatro años que pondrían en marcha en 2021 con 24 equipos (entre ellos doce europeos) y que se disputaría en 18 días en junio o julio y sobre el que se han mostrado interesados clubes españoles como Real Madrid y Barcelona.

"Creo que es una irresponsabilidad por parte de la FIFA plantear hoy nuevos torneos, no se analizan los efectos respecto a las industrias nacionales. La industria del fútbol no es la misma de hace 15 años, y no se pueden tomar las decisiones de la misma forma", manifestó Tebas.

"Mi opinión es que es pan para hoy y hambre para mañana, a la industria española no le interesa ese torneo, ni a la del mundo, y la UEFA se ha manifestado igual", finalizó el presidente de LaLiga.