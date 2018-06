Thompson se salva de la suspensión

Mientras que Kevin Love, compañero de Thompson, también se encontraba en el campo cuando las acciones, algo que no está permitido por el reglamento de la NBA. Pero la NBA tampoco consideró ningún tipo de castigo al ala-pívot por lo que ninguno será baja.

Las jugadas polémicas que se dieron en el primer partido de las Finales de la NBA, con expulsión incluida del pívot Tristan Thompson, de los Cleveland Cavaliers, se quedaron sin una sanción mayor y la oficina de la liga informó de una multa de 21.500 euros. La que le impusieron al ala-pívot por no salir del campo de manera adecuada y además ponerle el balón en la cara a Draymond Green, de los Golden State Warriors, en los últimos segundos de la prórroga del partido que el equipo californiano ganó por 124-114.

Iguodala, duda para la noche del domingo

El entrenador de los Golden State Warriors, Steve Kerr, afirmó en una intervención con los medios que Andre Iguodala es duda para el segundo partido. "Está aquí con nosotros y ha hecho un poco de trabajo. Se siente un poco mejor. Yo diría que su participación es dudosa para el segundo partido, pero veremos cómo se desarrolla", valoró el técnico. Iguodala, nombrado MVP de las Finales de 2015, se ha perdido los últimos cinco partidos de su equipo debido a molestias en su rodilla izquierda. El jugador se produjo la lesión en un choque con James Harden durante el tercer partido de las Finales del Oeste. El técnico reconoció que su equipo debe hacer un mejor esfuerzo defensivo contra LeBron James, que anotó 51 puntos en el primer partido. "Debemos seguir explorando opciones contra él, poniendo diferentes hombres. Creo que no estuvimos muy bien contra él. Creo que él estuvo espectacular, pero también que no se lo pusimos muy difícil. Ese es siempre el reto cuando juegas contra un gran jugador", señaló Kerr. "Nunca sentí que lo logramos sacar de su zona de confort. Debemos hacer un mejor trabajo el domingo", agregó. También tuvo palabras críticas para los medios de comunicación ya que, en su opinión, no se ha valorado justamente a los0 Cavaliers: "Creo que es un toque de atención para vosotros.