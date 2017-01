"Todavía podemos mejorar más"

El Betis Energía Plus cierra la primera vuelta de la Liga visitando a un Andorra imbatido en el Principado con el reto de encadenar su cuarto triunfo seguido, que lo acercaría más a su objetivo de la permanencia, aunque hay una posibilidad (lejana) de clasificarse para la Copa del Rey: vencer por 38 puntos y que el Baskonia le gane al Bilbao.

Zan Tabak quiere aprovechar el viento a favor y no descarta el sueño, pese a que reconoce que es "casi imposible, aunque las matemáticas nos den alguna opción. No en vano, sabe que la primera condición para ganar un partido es creer en uno mismo y no quiere bajar a sus jugadores de la nube de confianza en la que están ahora, "pese a que el equipo mantiene los pies en el suelo".

"Nuestra primera meta es seguir jugando bien. Algunos de los partidos que ganamos también los pudimos perder, aunque es cierto que en las últimas cinco jornadas estamos haciendo un buen baloncesto. Y es lo que queremos repetir en Andorra: sacar una victoria donde nadie lo ha logrado aún y si tenemos alguna opción de Copa lo pelearemos. Hay que creer que se puede hacer. Así será más fácil", explicó el técnico balcánico, que tiene claro qué aspectos pueden marcar el duelo: "Ellos están mejor en su cancha que fuera. Meten muchos puntos, pero también encajan muchos puntos -es la peor defensa de la ACB-. El Andorra sabe que depende de sí mismo para ir a la Copa, así que lo primero que debemos hacer es igualar su ambición. Si lo conseguimos, tácticamente todo es posible, porque ellos pueden jugar con una presión añadida por ello. Lo más importante será el inicio del partido. Si ellos sienten que no se van tan fácil en el marcador eso les puede pesar", apuntó Tabak, que matizó: "Pero siempre me concentro más en lo que podemos hacer nosotros, cómo podemos hacer daño al rival en defensa y en ataque".

Uno de los jugadores más en forma del cuadro de Joan Peñarroya es Shermadini, aunque el técnico no cree que sea decisivo el cara a cara con Mahalbasic. "Veo el partido como un conjunto. En Europa el baloncesto no es un uno contra uno como en Estados Unidos. Deberemos hacer muchas ayudas para frenarlo, pero hay que tener cuidado también con cinco o seis jugadores de ellos que pueden anotar y complicarte el encuentro", aseguró.

En cualquier caso, el Betis Energía Plus afronta el choque sin urgencias y en el mejor momento de la temporada, con cuatro triunfos en las últimas cinco jornadas, aunque Tabak no se muestra conformista. "Si esto es nuestro tope vamos mal. No puedo conformarme con esto. Estar satisfecho con esto no sería una buena señal. Creo que siempre se puede mejorar: en el tiro, la defensa... Ningún jugador, por ejemplo, ha hecho un partidazo. Individualmente todos lo pueden hacer mejor".

Cuestionado por el estado de Nachbar, no se mostró preocupado. "Son cosas que pasan. Hay picos de forma, altibajos... Ahora le ha pillado un bajón, pero confío en que subirá. La riqueza de un equipo es no depender de un jugador. Es nuestra fuerza. Somos ya un bloque más allá de las individualidades", señaló, antes de referirse a los que menos oportunidades tienen: "En este momento importante he usado más a los veteranos porque creía que podían dar más, pero eso no quiere decir que los otros no vayan a jugar".

Tabak también se refirió al mercado y a las renovaciones: "Estamos atentos por si pudiéramos mejorar, pero si no estamos convencidos al 100% no ficharemos. Hay varios jugadores que nos gustaría renovar. Hasta ahora no se ha movido nada porque no se ha cumplido con el objetivo y eso podría afectar negativamente. Cuando llegue el momento se lo ofreceremos a Radicevic y a otros jugadores. Las renovaciones a mitad de temporada son un arma de doble filo".