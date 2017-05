Trabajo en común contra el dopaje

El Comité Olímpico Internacional (COI), la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y el profesor canadiense Richard McLaren, autor del informe que desveló un sistema de dopaje institucionalizado en Rusia, estrecharán su colaboración para lograr un sistema de lucha antidopaje "más robusto, independiente y eficiente".

Las tres partes se reunieron en la sede del COI en Lausana, por iniciativa de su presidente, el alemán Thomas Bach, y tanto este organismo como la AMA y su máximo rector al frente, el británico Craig Reedie, destacaron el trabajo del profesor McLaren y las conclusiones de su informe, ante el que defendieron la necesidad de "una colaboración total".

La reunión llegó días de las criticas de McLaren por la pasividad de los distintos organismos

Thomas Bach informó a sus interlocutores sobre los 12 principios adoptados por el comité ejecutivo del COI para lograr un sistema antidopaje más "independiente, robusto y eficiente". "Estos principios y el sistema de análisis deben ser independientes tanto de las organizaciones deportivas como de los intereses nacionales", indicó el COI en un comunicado. En el mismo incluyó la opinión de su presidente, Thomas Bach, quien definió la reunión como "fructífera y constructiva", en la que se ha hablado "con franqueza" y ha quedado claro que las tres partes están "totalmente alineadas para cooperar en la lucha contra el dopaje".

"Nuestro objetivo común es hacer todo lo posible para proteger a los deportistas limpios, por lo que no puede repetirse un sistema de manipulación sistemática", añadió Bach.

El COI recordó que las muestras de los deportistas rusos conservadas desde los Juegos de Sochi 2014 están incluidas en la investigación que lleva a cabo la Comisión Oswald por manipulación y dopaje y que son las federaciones internacionales respectivas las únicas responsables de tomar medidas sobre los otros atletas rusos que hayan podido beneficiarse del sistema.

Igualmente señaló que para actuar ante la manipulación sistemática en Rusia revelada por el profesor McLaren, la Comisión Disciplinaria que preside el suizo Samuel Schmid "está haciendo su trabajo ante los hallazgos".

La reunión se produjo pocos días después de que McLaren mostrase en Berlín su "frustración" ante la escasa respuesta del mundo del deporte a su investigación, que desveló un sistemático dopaje en Rusia con la participación de instituciones estatales. "Hasta ahora no me he pronunciado sobre cómo debería reaccionar el deporte internacional. Pero cada vez me frustra más lo que pasa", señaló Mclaren ante la Comisión de Deportes del Parlamento alemán ante la respuesta del COI y la AMA an su informe, que parecen haber reaccionado.