Triguero apela al "compromiso"

El Betis Energía Plus se encuentra en una situación muy comprometida y uno de sus capitanes, Juanjo Triguero, se apunta a la recta final después de dos meses de ausencia debido a una lesión en las cervicales. El pívot formará parte al fin de la convocatoria que se trasladará a Vitoria con la única meta de ganar ante el Baskonia, una empresa no precisamente asequible. Para ello, según declaró ayer Triguero a los medios del club, "lo primero será remar juntos, que haya compromiso de todos".

El interior valenciano, que expresó sus deseos de regresar a la cancha, abundó en el citado compromiso y en las ganas que requieren un encuentro como el que disputará mañana el equipo cajista en el Buesa Arena. "Hay que echarle huevos. Tenemos que intentar animar a los compañeros que están alicaídos. Y, claro, no es lo mismo estar en la banda que entrenando con ellos. Mi objetivo principal ahora es intentar dar una alegría al grupo", señaló el capitán bético.

Según han informado durante la semana los dirigentes del club verdiblanco, fue la plantilla el principal valedor del entrenador, Zan Tabak, cuya continuidad pendió de apenas un hilo después de la última derrota contra el Joventut. En esa línea se expresó Triguero, quien expresó la unión existente en el seno del vestuario: "Tenemos un buen grupo. No hay fisuras, estamos con el entrenador y él está con nosotros. El último partido no salió, hemos tenido días malos y esperemos que vengan ahora los buenos. Estamos más juntos que nunca al ser la situación difícil", dijo.

Respecto al partido de mañana en la capital alavesa, el pívot de Gandía afirmó que "cuando empieza la temporada todo el mundo ve partidos con más posibilidades de ser ganador que otros. Los que vienen ahora son muy difíciles. El favorito es el Baskonia, pero vamos muy ilusionados sabiendo que lo hemos hecho y lo podemos volver a hacer. Sólo pensamos en ganar. Somos cinco contra cinco. A priori vienen equipos mejores, pero sin bajarse del autobús no ganarán", añadió.

Para el capitán bético, una de las claves del encuentro estará en la fuerza y en el vigor: "Tienes que ser más físico que ellos. Si les vas molestando puedes tener opciones y, luego, que nos salga un buen día. En Fuenlabrada mostramos una cara distinta. Psicológicamente estuvimos un poco mejor, no sé por qué en el último partido nos pasó eso", declaró.

Confía el bético en que el equipo supere la presión y acabe sin problemas para conservar la categoría. "En toda la temporada aún no he pensado en el descenso. Nos vienen partidos difíciles, pero, viendo el calendario, no es descabellado que ganemos dos o tres partidos y quién dice que no derrotemos a un grande", agregó.