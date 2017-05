Turín, una cita entre la lógica y lo imposible

Con medio billete en el bolsillo, la Juventus recibe al Mónaco en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones con el objetivo de sentenciar la eliminatoria y clasificarse para su segunda final europea de los últimos tres años.

El 0-2 de la ida, la solidez defensiva del campeón italiano, el hecho de que los bianconeri lleven 22 partidos europeos invictos en su estadio y la estadística que dice que nunca se remontó un resultado así en la vuelta de una semifinal convierten a la Juventus en clara favorita para llegar a la final.

Los de Massimiliano Allegri empataron (1-1) el pasado sábado ante el Torino, pero tienen el título casi asegurado. Y en la Copa jugará la final ante la Lazio. "El grupo está muy concentrado. Sabemos que podemos ganar todo esta temporada. Contra el Mónaco tenemos que jugar mejor que en el derbi", dijo el lateral Alex Sandro.

El empate en el duelo turinés puso fin a una racha de 33 partidos consecutivos ganados en el Juventus Stadium para los bianconeri. Pero Allegri, que alineó a seis suplentes, restó importancia a las estadísticas. "Considerando todos los partidos que hemos jugando desde el inicio de la temporada, creo que uno como éste es parte del camino", señaló el técnico italiano. Con 32 goles en 49 partidos esta temporada, Higuaín es la principal amenaza de la Juve para el Mónaco. El delantero anotó los dos tantos de la ida, ambos con asistencias de Daniel Alves.

Khedira, que se perdió el partido de ida por suspensión, podría regresar a la medular, mientras que en el ataque Higuaín estará acompañado por Mandzukic y Dybala. El Mónaco, por su parte, aún no da por perdida la eliminatoria y sueña con dar el golpe en el Juventus Stadium. Pero necesita una proeza: marcar al menos dos goles a la mejor defensa del continente y no recibir ninguno. Los dirigidos por Leonardo Jardim vencieron (3-0) al Nancy el fin de semana y ya acarician la Ligue 1, un título que no ganan desde el año 2000. "Para enfrentarnos a la Juventus tenemos que tener confianza incluso aunque sepamos que va a ser muy difícil", dijo el técnico de los blanquirrojos.