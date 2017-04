Unidad para sacar la cabeza

El Betis Energía Plus se juega su futuro en las siete jornadas que quedan. Una lucha por evitar el descenso que se ha convertido en una liga entre cuatro equipos. La entidad es consciente de lo que hay en juego y ha apostado por la unión para levantar la cabeza. Unidad por dentro, reforzando la posición de Zan Tabak al frente del equipo, pero también cara al exterior para reconciliarse con una afición que lleva toda la segunda vuelta sin ver ganar a los suyos. No es para menos, ya que el choque contra el Bilbao Básket del sábado (19:00) es "un partido vital y crucial para el futuro del club", según indicó el presidente, Fernando Moral.

"En estos momentos la unión es fundamental. Entendemos que las críticas son parte del deporte profesional, pero ahora debemos estar todos juntos, como en el resto de las ciudades implicadas por lograr la salvación. Hay plantilla para pelear contra cualquiera, pese a que el calendario es complicado, pero necesitamos estar más unidos que nunca", recalcó el directivo, que hizo un "llamamiento para recuperar la comunión con la hinchada y convertir San Pablo en un infierno verde en los cuatro partidos de casa".

Y ya no hay paños calientes. "No volverá a pasar lo del encuentro ante el Joventut. No puede pasar, aunque no fue por falta de ganas. Dimos una imagen muy mala y lo que hay que hacer ya es ganar y ganar. Esa idea la tiene la plantilla muy metida en la cabeza", afirmó Moral en la misma línea de Alfonso Sánchez, que manifestó, "como altavoz del vestuario, que la plantilla está jodida por las últimas derrotas". "Pido disculpas a la afición, pero a la vez le pido que no nos deje ahora. Con su apoyo somos más fuertes y la necesitamos a nuestro lado", aseguró el escolta, para quien en Vitoria se marcó el camino de lo que hay que hacer en el próximo duelo: "Contra el Joventut la actitud no fue buena. Debimos ensuciar más el partido, no dejarlos vivos... Contra el Baskonia, en cambio, fuimos a pegar primero. A dar el primer puñetazo. Es el camino y la sensación es que si hubiéramos jugado así otros partidos tendríamos más victorias".

Ahora para Alfonso Sánchez ya todos los encuentros son a vida o muerte. "Para mí todos los partidos son finales y voy a hacer que mis compañeros lo sientan así. Mi vida es salir a ganar el sábado, no lo que voy a hacer el domingo", indicó el jiennense, cuestionado sobre la idoneidad de que Tabak, pase lo que pase, acabe el curso: "Todos debemos estar unidos y nadie puede durar de nadie a estas alturas". Moral sí fue más explícito: "No es momento de un cambio de entrenador. A siete jornadas del final ya no hay que plantearlo. Se pensó hace un par de semanas, pero se vio que el vestuario estaba con Tabak y apostamos por reforzar otras situaciones", explicó.

Para el jugador bético, la clave ante el Bilbao estará en la defensa: "La baja de Bamforth les puede afectar, pero tienen otros jugadores que pueden tirar del carro. La clave, sin embargo, estará en nuestra defensa. A partir de ahí corremos, anotamos, tenemos tiros cómodos... Lo importante será nuestra actitud y hay que dar la vida en el parqué.