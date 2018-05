Urtasun no rechaza la LEB Oro

El Betis Energía Plus tiene la empresa en la última jornada de la Liga Endesa de vencer en San Pablo al Iberostar Tenerife -mañana a las 20:30-, un equipo que aún batalla por certificar la clasificación para el play off por el título. La motivación con la que llegará el equipo insular es justo la contraria con la que, sobre el papel, competirán los jugadores verdiblancos, cuyo destino para la próxima temporada -salvo milagro en los despachos- es comenzar desde el inicio un nuevo proyecto desde la LEB Oro, segunda categoría del baloncesto.

Uno de los jugadores más destacados en el último tramo, contratado para este periodo postrero, es Txemi Urtasun. El escolta navarro fue el máximo anotador frente al Obradoiro y su concurso, comprobado el estado general de la plantilla, se antoja fundamental para sumar el octavo triunfo de la temporada, aunque sea por la honrilla de cumplir ante la afición en la despedida de la élite.

El ascenso a la ACB con el Alicante es lo más gratificante que me ha pasado en la carrera"

"El triunfo va a ser difícil. El Tenerife es un rival que suma varias campañas sólidas y ahora llega a la última jornada jugándose el play off. Lo único que podemos prometer es que lucharemos hasta el final, pero el que viene es un equipazo", explicó en los medios oficiales del club verdiblanco Urtasun, quien destacó cualidades como "igualar el nivel de intensidad" de los tinerfeños para poder superarlos.

Al jugador de Pamplona, que cumplió en abril 34 años, se lo ve en la entidad radicada en Kansas City como una posible pieza desde la que armar una plantilla para la LEB Oro, categoría que conoce bien. "Por qué no podría quedarme. Lo primero que hay que hacer es terminar la temporada. Después de unos años irregulares vuelvo a encontrarme bien, pero habría que sentarse y valorar la situación una vez que esté concluida la competición. Por qué no la LEB Oro. La he jugado en varias ocasiones. La última vez conseguí el ascenso con el Alicante, que es una de las cosas más gratificantes que me han pasado en mi carrera", destacó el bético.

Nada hay de cierto sobre lo que pueda suceder el próximo ejercicio. Para empezar, el Betis ha de definir si Fernando Moral, máximo responsable de los dos descensos seguidos, seguirá en su cargo, así como si Antonio Alonso continuará en la dirección deportiva. Ambos esperan una llamada que se producirá a partir del viernes. Tampoco se conoce quién ocupará el banquillo. "Por qué no puede ser Carrasco. El club quizá no conozca la competición y creo que será un hándicap. Será jugar en una liga desconocida, pero por supuesto que Carrasco está capacitado", dijo Urtasun.