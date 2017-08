Valverde: "Deulofeu tiene desborde y lo podemos aprovechar bien"

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado después de la goleada en el Trofeo Joan Gamper contra el Chapecoense brasileño (5-0), que Deulofeu, titular este lunes, puede ser una pieza importante en su nuevo proyecto. "Deulofeu es veloz y nos da amplitud en el campo, tiene desborde y lo podemos aprovechar bien", ha subrayado el técnico del conjunto azulgrana.

Valverde, de todos modos, no ha desvelado si planea alienarlo como titular en la Supercopa de España, de este domingo. "Tiene desborde, como también lo tiene Alcácer o Luis Suárez. Siempre debe haber equilibrio entre el juego interior y el juego al espacio en un equipo", ha insistido.

Por otro lado, se ha mostrado satisfecho por el rendimiento de su equipo frente al Chapecoense. "Era el último partido de preparación antes de la posibilidad de conseguir un título la semana que viene. Los hemos afrontado con espíritu competitivo", ha dicho.

Valverde, por otro lado, ha reconocido que en el amistoso "había connotaciones especiales por el rival y por lo que ha sufrido". "Al mismo tiempo, queríamos que el partido nos sirviera y hemos generado situaciones de gol suficientes. Estoy satisfecho en todos los sentidos y nos sirve para la Supercopa", ha aseverado.

Ernesto Valverde ha comentado que el Barcelona llega bien al encuentro frente al Real Madrid. "Durante toda la pretemporada hemos trabajado bien y aún tenemos unos días más. Vamos a ver si somos capaces de sacarlo adelante", ha agregado.

Cuestionado por Neymar, el Txingurri ha apostado por pasar página: "Ha sido un gran jugador para el Barcelona y ya no está. Tenemos que mirar hacia delante, no me interesa mirar hacia atrás. Quiero resolver los problemas que podamos tener para ganar más partidos".

Finalmente, el técnico ha evitado valorar posibles fichajes porque "hablar de lo que puede ser es un absurdo porque es dar un tiro al aire".

"De momento, tengo unos perfiles aquí dentro que me van bastante bien. El club, como todos, se mueve siempre al límite del mercado. Ya veremos cómo termina", ha recordado.