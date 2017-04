Valverde, 37 años y 108 victorias

Por las redes sociales circula una imagen trucada de Alejandro Valverde levantando los brazos en la Flecha Valona de 2037. Rostro envejecido, maillot del Movistar y brazos en alto. El chiste viene a cuento porque El Bala cumple hoy 37 años y se acaba de bajar del primer escalón del podio de la Flecha Valona, por quinta ocasión, y de la Lieja Bastoña Lieja (ayer), por cuarta vez.

Datos escalofriantes de un corredor que con la edad en la que muchos ya se han retirado acaba de firmar el mejor arranque de temporada de su vida. Once victorias, entre ellas Vuelta a Murcia, Vuelta a Andalucía, Volta a Cataluña, País Vasco y las dos clásicas belgas de la semana pasada.

El Rey de las Ardenas sigue acaparando los elogios del pelotón. Un caso peculiar de un hombre enamorado de la bicicleta desde niño y unido al triunfo desde los 9 años, cuando empezó a competir con el Club Ciclista Puente Tocinos.

Valverde habla de genética y de asumir que la bicicleta es su "oficina". "Alejandro es un corredor especial, tocado por una varita mágica, diferente, único, capaz de ganar en cualquier tipo de prueba", dice Eusebio Unzué, director del Movistar, quien admite que, aunque Valverde tiene fuera de la carrera menos carisma que otros corredores, "su liderazgo lo basa en lo poco que falla y en lo buena persona que es".

Javier Mínguez también se refiere al líder del Movistar como "un ciclista irrepetible" y asegura que es el mejor corredor "de un día" del ciclismo español". "Con lo que ha hecho, en Bélgica ya le hubieran hecho un monumento".

Con 37 años Valverde sigue cabalgando y ganando. Ya van 108 triunfos, pese a los 18 meses parado por la sanción de dos años por la Operación Puerto, que lejos de restarle fuerzas lo hizo más fuerte. "Me quedaré en Movistar hasta que me echen", llegó a responder el de Las Lumbreras a la pregunta de cuándo piensa retirarse. Unzué está convencido de que "podría estar compitiendo hasta los 40 y no cambiaría mucho".