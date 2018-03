Valverde renuncia al Tour de Flandes

Alejandro Valverde despejó la incógnita al comunicar que no correrá este domingo el Tour de Flandes, sino el GP Miguel Induráin el sábado, y admitió que en el Tour de Francia realizará un papel de apoyo a los líderes del Movistar.

Undécimo el miércoles en la clásica Dwars door Vlandeeren (a través de Flandes), después de haber estado con los mejores hasta el final, el murciano afirmó que se inclina por atenerse a sus planes anteriores, que incluían el GP Miguel Induráin. "Hemos estado evaluándolo y al final hemos decidido no correr el Tour de Flandes", señaló el corredor.

Valverde viajó esta semana a Bélgica para participar en la Dwars door Vlandeeren con el propósito de tomar contacto con el pavés que en julio se va a encontrar en el Tour de Francia, aunque declaró al canal belga Sporta que podría prolongar su estancia para disputar el Tour de Flandes.

El líder del Movistar ocupó siempre posiciones delanteras en la clásica belga, pese a la lluvia, el frío y el adoquinado. Sólo en los últimos kilómetros se le escapó el corte definitivo, en el que entraron cinco ciclistas que se jugaron la victoria en los últimos metros. "Estoy cansado y resfriado. Han sido 180 kilómetros lloviendo todo el rato y con dos o tres grados de temperatura. Una carrera muy dura por el mal tiempo. La meteorología fue mucho peor que el pavés. No podías comer, no podías coger el alimento con las manos congeladas, todo muy complicado", confesó el español. "De todas formas", añadió, "fui capaz de estar con en el grupo decisivo y tuve buenas sensaciones. Tenía hambre porque no pude comer nada durante toda la carrera, así que estoy satisfecho con el resultado".

Preguntado por su papel en el Tour de Francia, Valverde apuntó: "Habrá que preguntar a Eusebio (Unzue). Mi trabajo consistirá en ayudar a Nairo (Quintana) y Mikel (Landa) en todo momento. Siempre digo que Nairo será el líder del equipo, luego estará Mikel y luego estaré yo. Hay que saber desde el principio como serán las cosas".