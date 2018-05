Verstappen, una respuesta tras el toque de atención

El toque de atención del máximo responsable de Red Bull, el inglés Christian Horner, a su piloto Max Verstappen el sábado funcionó. El holandés salía en la última posición de la parrilla por un accidente en el último entrenamiento libre que le impidió participar en la clasificación, pero remontó la novena posición en carrera sin cometer ningún fallo de pilotaje en un trazo en el que adelantar es muy complicado.

"No se tienen muchas oportunidades de ganar un Gran Premio de Mónaco. Verstappen tiene que aprender de esto y dejar de cometer errores. Lo sabe mejor que nadie", aseguró Horner después de que su pupilo golpease su coche con las protecciones en la tercera sesión de entrenamientos libres del sábado, destrozando el eje delantero derecho y la caja de cambios, lo que hizo imposible que pudiera participar en la sesión clasificatoria.

Para Horner, esta situación "escuece", ya que Verstappen tuvo el error en una sesión que "realmente no contaba para nada más allá de ajustar el coche. Él cuenta con un monoplaza que es capaz de ganar esta carrera y eso le dolerá más que nada", añadió.

Y Verstappen parece que recogió el guante lanzado por Horner. Arriesgó lo justo en la salida y fue adelantando a rivales poco a poco. Estiró al máximo sus neumáticos y la táctica funcionó, pues salió de boxes tras su parada en la zona de puntos y acabó en un noveno puesto con el que sumó un par de puntos cara al Mundial tras adelantar a su ex compañero en Toro Rosso Carlos Sainz rebasando los límites de la pista al sortear la chicane. Con todo, el madrileño no lo consideró importante porque el holandés de Red Bull iba más rápido que él. "Da igual, iba más rápido que yo, que haya pasado o no fuera de límites da igual", sentenció. Del mal, el menos al final para Verstappen.

Sin embargo, su remontada está lejos de la que protagonizó con Ferrari Fernando Alonso que en 2010 recuperó en el trazo urbano del principado monegasco 18 posiciones, en una parrilla que entonces era de 24 coches: partió vigésimo cuarto con su Ferrari y acabó sexto. El asturiano partió entonces desde la calle de talleres tras el accidente que sufrió en la sesión de entrenamientos libres del sábado por la mañana en la curva Massenet. En la vuelta 29, de las 78 de las que constaba la carrera, Alonso ya había ganado 18 puestos al situarse en la sexta posición, que conservó hasta el final de la carrera.