Victoria ante un rival que luchó hasta el final

El Sevilla mantuvo el pulso en la zona alta de la clasificación tras imponerse a domicilio al Nervión, que en plena lucha por eludir el descenso vendió muy cara su derrota.

En la primera mitad, el Sevilla buscó tener el control del balón, al tiempo que el Nervión, muy bien plantado, frenó varias de sus acometidas y esperó a disponer de alguna ocasión a la contra.

Charaf y Luismi tuvieron dos claras, pero sus disparos fueron fácilmente interceptados por Antonio M., muy seguro entre los palos. La mejor ocasión del Nervión en este primer acto fue un tiro de Ramírez, que aprovechó un resbalón de Kike Ríos para intentar superar a Alfonso. Pero éste sacó el balón.

Ya en la segunda mitad, el Nervión pudo tomar ventaja con una clara ocasión a bocajarro que Alfonso mandó a córner. Por parte del Sevilla, Mamadou la tuvo de cabeza y Simo erró en sus dos disparos.

No fue hasta el minuto 74 cuando el Sevilla consiguió el que a la postre sería el único tanto del partido. Antonio M. no despejó bien una falta botada por Viedma hacia Carmona y Kike Ríos no desperdició la ocasión para hacer el 0-1 de cabeza. Pese al revés, el Nervión peleó hasta el final, aunque sin premio.