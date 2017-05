Villar, único candidato a la presidencia de manera provisional

ángel María Villar ha sido proclamado, de forma provisional, candidato a la presidencia de la RFEF por parte de la Comisión Electoral. Este organismo, reunido ayer tras acabar el plazo de presentación de candidaturas, acordó la proclamación de Villar a la reelección, cuya candidatura, según indica, es la única que ha sido presentada.

La Comisión indicó que la candidatura de Villar reunió todos "los requisitos establecidos y que a la misma acompañan los avales de miembros de la Asamblea General, en número que cubre en exceso el mínimo que de los mismos exigen las normas que rigen estos comicios". Por lo tanto, acordó proclamar provisionalmente la candidatura de Villar, si bien contra la presente resolución se puede interponer recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).

Villar opta a su octavo mandato en las elecciones del día 22 de mayo, en tanto que su único oponente, Jorge Pérez, ex secretario general, no ha presentado aún la candidatura porque pidió la impugnación del proceso al TAD. Pérez confirmó que seguía siendo candidato pese a no presentar el pasado viernes, fecha fijada para hacerlo, la documentación para formalizar su candidatura por esta reclamación. Villar sí procedió a cumplir el calendario y el reglamento electoral.