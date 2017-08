"Volver a ser número uno del mundo es algo especial"

El tenista español Rafael Nadal reconoció que volver a ser el número del mundo es "algo especial" por todo lo que le ha tocado recorrer hasta alcanzarlo de nuevo.

Como gran favorito en el Masters 1.000 de Cincinnati ante la baja por lesión del suizo Roger Federer, Nadal, que comenzará este miércoles, su andadura en el torneo contra el francés Richard Gasquet, en segunda ronda, dijo que atrás habían quedado el fantasma de las lesiones, derrotas frustrantes y dudas por si podría lograr la meta que ahora ya tiene asegurada a partir del próximo lunes.

Nadal, que volverá a ser número uno de la ATP por primera vez desde el 6 de junio del 2014, reconoció ante los periodistas que sentía la baja de Federer porque era una mala noticia para el tenis y el torneo.

"Que Roger (Federer) no juegue son malas noticias para el torneo pero para mi el volver a ser el número de mundo es algo especial dado que desde la última vez que estuve al frente de la clasificación han sucedido muchas cosas", subrayó Nadal. "Lesiones, momentos muy difíciles, pero también he mantenido la pasión y el amor por el deporte y eso ha sido lo que me ha permitido la oportunidad de estar de nuevo arriba".

Nadal dijo que ahora trataba de seguir disfrutando al máximo del tenis y el momento por el que atraviesa, pero sobre todo de estar listo para competir al máximo nivel en el torneo de Cincinnati después de la eliminación sorpresa que sufrió en el Masters 1.000 de Montreal.

"Lo más importante en este momento es volver a encontrar mi mejor juego y hacer un gran torneo", destacó el tenista español, que insistió que después de lo vivido en el 2016 la temporada del 2017 era de ensueño.

Nadal ha conseguido cuatro títulos en lo que va del 2017, incluido el décimo en el torneo de Barcelona, Monte Carlo, y Roland Garros, además de llegar a otras tres finales, para ser el líder de la ATP con siete.

"La realidad muestra que estoy teniendo una gran temporada", subrayó Nadal. "Pero todavía quedan muchos torneos en los que quiero competir al máximo".

Nadal reconoció que el duelo con Federer, que tiene posibilidades de recuperar también el puesto de número uno antes que concluya el año, ha vuelto a estar presente porque ambos han recuperado su mejor tenis y lo demuestran en la pista.

"Los dos tenemos una gran temporada. Pienso que contamos con las mismas posibilidades de alcanzar el número uno cuando concluya la temporada y todo va a depender de los resultados, lo que significa que habrá que esperar para ver que es lo que sucede", valoró Nadal. "Mi objetivo es competir bien esta semana en Cincinnati".

Nadal, de 31 años, ya ha permanecido 141 semanas como número uno del mundo desde que lo consiguió por primera vez el 18 de agosto del 2008 cuando apenas había cumplido los 22.

"Ahora mi mente está puesta ya en lo que debo hacer ante Gasquet --marca de 14-0, sin perdida de ningún set-- y siento que estoy haciendo un gran tenis en la pista dura, he entrenado con confianza, lo que significa que estoy listo para competir".