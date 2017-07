El 30 de junio, Alejandro Martínez dejó de ser entrenador del Betis Energía Plus. Cumplió su contrato y voló hacia Tenerife sin saber nada sobre su futuro. En el club valoran bien su trabajo pese al descenso, pero la entidad no moverá un dedo hasta conocer en qué categoría jugará. "Voy a esperar al Betis hasta una fecha prudencial. Es normal que la entidad quiera saber antes en qué categoría jugará, pero yo valoro seguir en Sevilla en los dos escenarios, empezando desde el inicio para poder involucrarme en la confección de la plantilla", señaló.

El técnico espera una llamada y ya maneja una lista con "hombres, más que nombres, que sientan qué están defendiendo algo importante más allá de su propio trabajo, sino también el de sus compañeros y la ilusión de la afición". "No es algo innato. Hay que trabajarlo. El público a poco que le das te devuelve mucho. Tras el resbalón habría que reenganchar a la gente con fichajes y trabajo", argumenta Martínez, para quien el 15 de julio, fecha en la que se debe conocer el futuro de la entidad, no es tarde si se ha hecho antes una labor previa: "Siempre es mejor empezar antes, claro, pero teniendo claro qué se quiere el mercado siempre ofrece posibilidades. Normalmente hay jugadores libres el 30 de septiembre con los que se pueden hacer plantillas competitivas", argumenta el preparador, para quien sería clave "músculo por dentro, algo que el Betis no tenía la pasada campaña", y jugadores complementarios tanto en el puesto de base como en el perímetro.

Pero antes de que se produzca cualquier movimiento el club hispalense debe saber dónde se moverá. ¿Qué cree que ocurrirá? "Hay tantas variables y opiniones que no controlo y siglas que tienen mucho que decir en todo esto que es complicado hacer quinielas. Sea lo que sea, espero que sea favorable a Sevilla, independientemente de lo que pase conmigo. Si después apuestan por mí lo dejaré todo para darle alegrías a los seguidores, que ya se las merecen. No sé qué pasará, pero tengo claro que quiero trabajar en un sitio en el que confíen en mí plenamente. Y allí iré. No iré a ningún sitio con calzador...", afirmó el protagonista, consciente de que son muchos los que se ofrecen estos días, pese a la incertidumbre: "Sevilla es una plaza apetecible para cualquiera. Es un club serio que paga al día y eso lo saben los agentes y los jugadores. El pabellón, la afición, el respaldo de una entidad como el Betis... Lo tiene todo para hacer grandes cosas".

Pero hay que esperar. No queda otra. Y Alejandro Martínez lo hará con el teléfono conectada en unos días enfocados al baloncesto: "Iré a algún Europeo o Mundial de categorías inferiores. De todo se aprende. Y quizá a la Liga de Verano. Allí se reúne todo el baloncesto mundial y es mejor tener la información de primera mano, porque para los representantes sus jugadores son siempre los más guapos".