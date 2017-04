Westbrook, una marca histórica

Russell Westbrook vivió una noche mágica en la NBA al batir un récord que llevaba intacto 55 años: el base de los Oklahoma City Thunder celebró el triple-doble número 42 de la temporada

El máximo candidato al MVP de la liga regular anotó 50 puntos, capturó 16 rebotes y repartió diez asistencias en la victoria de su equipo por 105-106 en la cancha de los Denver Nuggets. Westbrook superó así la marca de 41 partidos consiguiendo un triple-doble de Oscar Robertson, quien firmó su registro en la campaña 1961-1962.

"Es increíble. Nunca había soñado con esto", dijo Westbrook, que está siendo el gran protagonista de la temporada en Estados Unidos por delante de figuras como LeBron James, Stephen Curry o Kevin Durant. El jugador de los Thunder no destacó únicamente por su triple-doble, sino también por anotar el triple decisivo cuando sonaba la bocina. Lanzó desde casi 11 metros y encestó. "Practico este tiro siempre antes de cada partido", explicó después el base, de 28 años. "Cualquier niño sueña con un lanzamiento así. Haberlo conseguido fuera de casa y desde esa distancia... Es algo que no olvidaré". Su canasta fue incluso aplaudida por los hinchas del Pepsi Center de Denver, que ovacionaron sin descanso a Westbrook. "Me siento bendecido. Doy las gracias al hombre que está allí arriba. Me bendijo con un talento increíble para salir y competir al más alto nivel. Quiero dar las gracias también a mis compañeros, mi entrenador, al club, a todos los seguidores y a mi familia por creer en mí y permitirme dedicarme a esto".

"Es como un videojuego", describió su compañero Semaj Christon, que recibió la décima asistencia de Westbrook en el partido. "Sus actuaciones son extraordinarias", añadió su entrenador, Billy Donovan. Westbrook promedia hasta el momento 31,7 puntos, 10,7 rebotes y 10,4 asistencias por partido en su primera temporada desde que Durant abandonó Oklahoma para fichar por los Warriors. Desde entonces, todo el peso del equipo está en los hombros de Westbrook, pero sus números parecen insuficientes para que Oklahoma pueda luchar por el título. Los Thunder son sextos en el Oeste y se medirán en la primera ronda del play off con los Rockets de James Harden.