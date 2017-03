Xabi Alonso confirma que se retira al final de esta temporada

El centrocampista del Bayern Múnich Xabi Alonso ha confirmado hoy en sus redes sociales de forma oficial que se retirará al final de la presente temporada. "Lo he vivido. Lo he amado. La despedida de un juego precioso.", escribió en Twitter Xabi Alonso, junto a una foto en blanco y negro en la que saluda, de espaldas, con las botas en la mano.

Alonso, de 35 años, se formó en el Antiguoko K.E., de San Sebastián, y militó en las categorías inferiores de la Real Sociedad, con quien debutó en Primera División, en la temporada 2000-01, tras ser repescado del Eibar, al que había sido cedido. Liverpool (2004-09), Real Madrid (2009-15) y Bayern Múnich (2015-17) jalonaron su trayectoria.

En sus dieciocho temporadas como profesional lo ha ganado todo: Un Mundial (2010) y 2 Eurocopas con la selección española (2008 y 2012). Con el Real Madrid, conquistó 1 Liga española (2012), 2 Copas del Rey (2011 y 2014), 1 Liga de Campeones (2014), 1 Supercopa de España (2012) y 1 Supercopa de Europa (2014). Con el Liverpool, 1 Liga de Campeones (2005), 1 Supercopa de Europa (2005), 1 Copa de Inglaterra (2006) y 1 Copa de la Liga (2006). Y finalmente, con el Bayern, 2 Bundesligas (2015 y 16), 1 Copa de Alemania (2016) y 1 Supercopa de Alemania (2016).

Según publicó en enero la alemana Sport Bild, el centrocampista comunicó su decisión a la directiva del club bávaro al término de la concentración de invierno que llevó a cabo el Bayern durante la pausa de la Bundesliga.

El campeón alemán le había planteado una renovación por un año más, siguiendo el modelo que ha aplicado con Arjen Roben y Franck Ribery y, aun así, le dejó abierta la puerta en el caso de que cambiase de opinión, puesto que es un jugador vital en los planes del técnico Carlo Ancelotti.

Alonso, sin embargo, ha decidido anunciar su adiós con el Bayern líder de la Bundesliga y tras lograr la clasificación a los cuartos de final de la Liga de Campeones, después de aplastar al Arsenal por un total de 10-2 en la eliminatoria.

"Quería acabar mi carrera al máximo nivel y el Bayern es el nivel más alto. Estoy muy orgulloso y contento de jugar en el Bayern y formar parte de esta familia", añadió el deportista, que milita desde 2014 en el club muniqués.

A él llegó de la mano de Pep Guardiola, desde el Real Madrid. "He vivido muchas cosas. En la Real Sociedad, Liverpoool, Real Madrid y el Bayern de Múnich. Son cuatro grandes clubes. Y además también he jugado en la selección española. Nunca pensé que podría tener una carrera tan grande como la que he tenido, espero que aún llegue algún título más", recalcó Alonso.

En un pequeño vídeo colgado en la cuenta de Twitter del club, el jugador se despidió también en alemán de la afición del Bayern. "Queridos aficionados del Bayern, he decidido que al final de la temporada termino mi carrera. He disfrutado mucho aquí y hasta el final de la temporada lucharemos y probaremos todo para ganar", señaló.